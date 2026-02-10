ATP Buenos Aires: Pellegrino cade subito contro Etcheverry. Passano anche Martinez e Kopriva

Si ferma subito la corsa di Andrea Pellegrino allo IEB+ Argentina Open, l’ATP 250 su terra battuta che si svolge al Buenos Aires Lawn Tennis Club. Il 28enne pugliese ha perso al primo turno per mano del padrone di casa Tomas Martin Etcheverry. Che lo ha sconfitto in due set 6-3 6-4 in un’ora e trentanove minuti, grazie a un’ottima prestazione al servizio.

[7] T.M. Etcheverry b. A. Pellegrino 6-3 6-4

La partenza di Etcheverry è delle migliori: l’argentino strappa subito il servizio all’azzurro nel primo game in risposta, scappando via sul 3-0. Nel prosieguo del match le cose per Pellegrino non migliorano, con il pugliese che vince la miseria di sei punti nei successivi quattro turni di battuta. Mentre l’albiceleste prende il controllo del gioco con il diritto e chiude così un primo set in cui ha vinto l’88% dei punti con la prima per 6-3.

Il secondo set segue uno spartito simile al precedente. Il break per la settima testa di serie arriva subito nel quinto gioco, con Pellegrino che sulla palla break è costretto dalle bordate dell’avversario a un diritto scomodo dal centro, che termina in corridoio. Etcheverry continua a spingere da fondo campo, trovando buona profondità, mentre non perde efficacia al servizio. Proprio con una prima vincente trasforma il secondo match point e festeggia la tredicesima vittoria di fila contro un avversario fuori dalla Top 50.

Alla quinta partecipazione nel torneo di casa, il 26enne sfiderà adesso il vincente tra Laslo Djere e Roman Andres Burruchaga negli ottavi di finale del torneo.

P. Martinez b. [Q] L. Midon 6-4 6-1

Pedro Martinez vince all’esordio a Buenos Aires battendo il qualificato argentino Lautaro Midon per 6-4 6-1 in 1 ora e 36′. Per lo spagnolo buon apporto del servizio, con cui ha conquistato l’88% dei punti con la prima, salvando al contempo 4 palle break su 5 affrontate.

Dal canto suo Midon ha faticato non poco a leggere il servizio del suo avversario, raccogliendo pochissimo in risposta alla prima. Entrambi hanno sbagliato molto (27 gratuiti ciascuno) ma a fare la differenza sono stati i vincenti messi a segno da Martinez: 24 a 11. I primi due game sono molto combattuti, con diverse palle break che portano a un nulla di fatto. Il primo allungo lo mette a segno Midon nel sesto game, salvo essere subito contro breakkato sul 4-3 e poi nuovamente nel nono gioco, utile all’avversario per chiudere 6-4.

Il secondo set è un dominio dello spagnolo che infila tre break consecutivi per chiudere 6-1. Il valenciano si scontrerà adesso nel prossimo turno contro il vincente tra Daniel Altmaier e Juan Manuel Cerúndolo.

[Q] H. Dellien b. D. Dzumhur 6-4 6-1

Hugo Dellien ha sconfitto in due set Damir Dzumhur per 6-4 6-1 in 1 ora e 15′. Molto efficace la prestazione del boliviano in battuta, con l’82% di prime in campo e il 76% di punti con la prima palla. Il bosniaco invece è incappato in una giornata fallosa, in cui ha raccolto poco con la seconda e meno ancora dai suoi colpi da fondo campo.

Il bosniaco chiude con 21 gratuiti e solamente 14 vincenti, troppo pochi per incrinare la solidità di Dellien. Il boliviano strappa il servizio a Dzumhur nell’ultimo game del primo set per chiudere 6-4; mentre nella ripresa comoda dall’inizio alla fine, come testimoniano i due break iniziali che lo proiettano subito sul 5-0. Al prossimo turno per Dellien ci sarà la testa di serie numero 1 Francisco Cerundolo.

V. Kopriva b. [WC] A. Barrena 6-4 3-6 6-4

Vittoria in tre set per Vit Kopriva che impiega due ore e mezza per avere la meglio sulla wild card argentina Alex Barrena, sconfitta 6-4 3-6 6-4. Una partita piuttosto equilibrata quella tra i due, come testimonia il totale dei punti vinti: 100 a 95 per il ceco. Quest’ultimo ha sbagliato leggermente di più del suo avversario (44 a 36 i gratuiti) ma ha anche prodotto di più da fondo campo (35 a 31 i vincenti). Il primo parziale è vinto dal ceco grazie al break nel quinto game. Il secondo set è invece appannaggio di Barrena, che lo chiude 6-3 grazie al break nell’ottavo game.

L’ultimo set è il più combattuto: cinque break totali, con Kopriva che inizialmente si porta avanti sul 3-1, salvo essere ripreso e superato sul 4-3. Poi sul finale il ceco trova il colpo di reni per strappare altre due volte la battuta a Barrena (nell’ottavo e decimo game) e chiudere 6-4. Al prossimo turno Kopriva affronterà il vincente tra Matteo Berrettini e Federico Coria.