ATP Amburgo: Darderi piega Hanfmann in due set e va ai quarti

[7] L. Darderi b. Y. Hanfmann 7-6(7) 7-5

Vittoria di carattere per Luciano Darderi, che supera Yannick Hanfmann al secondo turno dell’ATP 500 di Amburgo con il punteggio di 7-6(7) 7-5 e vola ai quarti di finale dove sfiderà venerdì sera Alex de Minaur. L’azzurro, settima testa di serie, parte con qualche difficoltà: nel primo set cede la battuta nel secondo game, ma reagisce subito recuperando il break nel gioco successivo. Il parziale resta poi in equilibrio fino al tie-break, dove Hanfmann sale 6-4 e ha due set point consecutivi. Darderi li annulla entrambi, ne cancella un terzo sul 6-7 e poi chiude alla prima occasione utile, strappando il set per 9 punti a 7.

Nel secondo parziale l’azzurro prende progressivamente il comando degli scambi, pur senza riuscire a sfruttare subito le occasioni in risposta: manca due palle break sul 4-3 ma continua a mettere pressione al tedesco fino al dodicesimo game. Sul 6-5 Darderi si procura tre match point consecutivi sul servizio di Hanfmann e chiude al secondo, evitando un nuovo tie-break.

Numeri solidissimi per l’italoargentino, che mette a segno 9 ace, commette un solo doppio fallo e vince l’85% dei punti con la prima. Hanfmann produce più vincenti, 31 contro 19, ma paga i 30 errori gratuiti contro i soli 13 di Darderi. Una vittoria non spettacolare, ma molto pesante per tenuta mentale e gestione dei punti decisivi