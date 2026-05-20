WTA Rabat/Strasburgo: Navarro batte Jovic nel derby USA. In Marocco, la wild card Kabbaj stupisce battendo Maria

Proseguono in modo parallelo i due tornei WTA di Rabat e Strasburgo. Mentre alcune atlete optano per la via del riposo, altre tentano di preparare al meglio l’attesissimo debutto al Roland-Garros, affinando le armi per le estenuanti battaglie sul manto parigino.

WTA Strasburgo: Jovic cede alla connazionale Navarro. Bandiera bianca per Oliynykova

Qualcuna si trova già in Francia, facendo tappa al Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion, dove guida il seeding la talentuosissima Victoria Mboko, che ha esordito positivamente nella giornata di martedì contro Lois Boisson (wild card del torneo), e tornerà in campo giovedì, per i quarti di finale, in un derby tutto canadese con Leylah Fernandez. Durante il day 4 di Strasburgo, la prima parte di giornata è filata liscia come l’olio, tranne per la qualificata ucraina Oleksandra Oliynykova, ritiratasi dopo soli 4 game per infortunio. Dopo aver chiamato il medical Time Out, la tennista ha provato a continuare, ma ha preferito preservarsi, lasciando così strada spianata a Marie Bouzkova. Vittorie nette di Cristian e Zhang su Tauson e Parry, mentre è stato ben più combattuto ed avvincente il derby a stelle e strisce tra Navarro e Jovic, con Emma che ha avuto la meglio in tre set sulla giovane star classe 2007. Ai quarti, Bouzkova sfiderà Li, Cristian affronterà Kasatkina, e Navarro sarà impegnata dalla cinese Zhang.

WTA Rabat: colpaccio Kabbaj! Fuori Tjen

Programma molto più assortito, invece, in Marocco, dove a sorprendere è stata proprio una giocatrice di casa. La wild card del torneo, Yasmine Kabbaj, dopo il buon esordio con la turca Cengiz, la marocchina ha ottenuto la vittoria più importante della sua carriera, dominando col punteggio di 6-2 6-4 la numero 54 del mondo Tatjana Maria (n.3 del seeding). La ventiduenne sogna ad occhi aperti dinanzi al pubblico di casa, e ai quarti se la vedrà con Jill Teichmann, in splendida forma dopo i successi ottenuti ai danni di Grabher e Parks. Proseguono la loro avventura anche Bouzas Maneiro (2) – uscita vittoriosa in rimonta su Fiona Ferro -, Udvardy (7) e Marchinko (6). Crolla la testa di serie numero 1, Tjen, per mano di una scatenata Camila Osorio. Mentre la connazionale Arango si è arresa al cospetto di Anna Bondar. Nel derby ucraino, vige la legge di Anhelina Kalinina, che ha messo k.o in due set Yuliia Starodubtseva.