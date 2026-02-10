WTA

WTA Doha, Jasmine Paolini si riscatta nel doppio con Sara Errani

Le azzurra vincono un primo set equilibrato e poi dominano nel secondo. A Doha difendono il titolo conquistato l'anno scorso

Di Paolo Pinto
Jasmine Paolini e Sara Errani – WTA Finals 2025 (foto via Twitter @WTA)

[1] J. Paolini/S. Errani b. U. Eikeri/Xin. Jiang 6-3 6-1

Jasmine Paolini si ripropone a Doha nel torneo di doppio con esito differente rispetto all’esordio mattutino. Nella sua testa frulla ancora la delusione per la prematura uscita dal torneo ad opera di Maria Sakkari. Momento non esaltante per Paolini che, però, in coppia con Sara Errani sa ritrovare un minimo di determinazione. Le italiane sono qui a Doha per difendere il titolo vinto l’anno scorso e l’esordio le ha opposte sulla norvegese Ulrike Eikeri e sulla cinese Xinyu Jiang. E’ finita 6-3 6-1 con il pass per i quarti di finale conquistato rapidamente. Le italiane sfideranno la coppia vincente della sfida tra Bucsa-Melichar Martinez e Siegemund-Zvonareva.

N. 1 del seeding, le azzurre hanno disputato un’ottima gara agevolata anche dalle ottime percentuali al servizio. Hanno piazzato l’82% di prime palle in campo e conquistato il 70% dei punti giocati con la prima messa in campo. La prima palla break è maturata nel corso del quarto gioco, non sfruttata dalle azzurre. L’equilibrio si rompe nel sesto gioco, quando le italiane salgono 4-2. Errani e Paolini subiscono il controbreak nel game successivo, ma sono loro a guadagnarsi l’occasione di servire per il primo set, chiuso 6-3. Nel secondo set è dominio delle azzurre che vincono 6-3.

