WTA Doha: Swiatek solida, avanzano anche Mboko e Ostapenko

[1] I. Swiatek b. J. Tjen 6-0 6-3

Iga Swiatek passa il turno nel WTA 1000 di Doha senza particolari patemi d’animo. Liquida Janice Tjen in due set in un’ora e 9′, 6-0 6-3. La polacca ha rifilato il “bagel” anche all’indonesiana e ha dovuto alzare l’attenzione in un avvio di secondo set molto complicato.

Dopo aver perso 6-0 il primo parziale, Tjen ha ottenuto il primo gioco dell’incontro strappando il servizio alla polacca. L’indonesiana ha, però, subito l’immediato contro-break e, nel terzo gioco, ha fallito due chance consecutive per portarsi nuovamente avanti. Solida Swiatek nel suo esordio a Doha al momento di resistere alle difficoltà per poi rifilare, sul 3-3, tre giochi consecutivi che le hanno dato l’accesso agli ottavi di finale dove sfiderà Daria Kasatkina.

Non solo Swiatek: gli altri match di Doha

Sussulti positivi di Kasatkina che elimina Elise Mertens 6-4 6-0. Primo set molto equilibrato e ricco di break. Quello decisivo lo piazza l’attuale n. 61 del mondo nel corso del settimo gioco del primo set. Poi è sinfonia Kasatkina con la belga molto fallosa al servizio.

Baptiste l’aveva fatta tremare ad Abu Dhabi doveva aveva perso in finale da Sara Bejlek. Evidentemente Ekaterina Alexandrova non ha recuperato le energie in tempo per fare bella figura a Doha. Soffia un vento positivo, invece, per Jelena Ostapenko che passa il turno in un’ora e 19′, 6-4 6-2. Solida al servizio la lettone che è tornata a giocare una partita importante ad alti livelli. Agli ottavi di finale se la vedrà con Osorio.

Il derby ucraino tra Elina Svitolina e Dayna Yastremska se lo aggiudica la tennista più esperta. La n. 9 del mondo vince 6-1 6-4 mostrando qualche sofferenza di troppo nel corso del secondo set. Passa il turno anche Ann Li che batte 6-3 6-4 Magdalena Frech in un’ora e 23′. L’americana agli ottavi di finali se la vedrà con l’azzurra Elisabetta Cocciaretto.

L’avversaria di Mirra Andreeva, invece, sarà Victoria Mboko. La n. 13 del ranking continua il suo momento d’ascesa molto positiva e rifila un doppio 6-4 a Vera Zvonareva. Costretta a rincorrere l’avversaria nel corso del secondo set, la canadese ne è uscita con classe.

Fuori a sorpresa Linda Noskova che si perde sul più bello nel corso del terzo set e viene estromessa da Varvara Gracheva. La francese vince 6-2 2-6 7-5 ribaltando un terzo set che l’aveva vista in difficoltà. Noskova si è trovata 30-0 sul 3-2 in suo favore prima di subire un parziale di 8-0 che ha rimesso in carreggiata la sua avversaria. In un finale equilibrata, l’ha spuntata Gracheva. La sfida tutta ceca se l’è aggiudicata Karolina Muchova 6-1 6-4 in un’ora e 23′ ai danni di Tereza Valentova. Se la vedrà con Karolina Pliskova per un altro derby.

Anna Kalinskaya supera in tre set la n. 12 del tabellone Emma Navarro, 7-5 2-6 6-2 in due ore e cinque minuti. Il primo parziale si è risolto con il break all’undicesimo game operato da Kalinskaya che ha poi chiuso comodamente con la battuta. Nella seconda partita Anna è calata (5 vincenti, 10 gratuiti) di fronte a una Navarro che ha commesso appena due errori, ritrovando infine la necessaria precisione per il suo tennis di spinta con un bilancio winner/unforced di 11-2 nel set decisivo. Ottavi di finale contro Svitolina, che l’ha battuta in tutti i tre precedenti incontri.