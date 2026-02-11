WTA Doha: Mboko sorprende Andreeva. Swiatek costretta alla rimonta contro Kasatkina

Il Qatar TotalEnergies Open 2026 giunge agli ottavi di finale della competizione. Nel day 4 del WTA 1000 di Doha, l’azzurra Elisabetta Cocciaretto ha ancora stupito, battendo Ann Li in tre set e raggiungendo i primi quarti di finale ‘1000’ della carriera. Match straordinario tra Andreeva e Mboko, con quest’ultima uscita vincitrice del sanguinoso duello. Avanzano ai quarti Swiatek, Ostapenko e Muchova.



[10] V. Mboko b. [5] M. Andreeva 6-3 3-6 7-6(5)

Scontro tra rising stars in quel di Doha, dove ha preso vita il ‘1000 stagionale dopo la tappa Slam dell’Australian Open. La numero cinque del seeding, Mirra Andreeva (classe 2007) e la quasi coetanea Victoria Mboko si sono sfidate in un duello che ha oltrepassato le due ore di gioco, vedendo uscire sconfitta, quasi in lacrime, la baby star russa.

È stato un match dai mille volti per le due talentuosissime giocatrici under20. Mirra, partita in modo confuso, ha subito l’imbarcata da parte di una Mboko ispiratissima da fondo campo, e molto più quadrata della giovane collega classe 2007. L’approccio così aggressivo della canadese, però, è risultato controproducente nel secondo parziale, dove i vincenti si sono trasformati in gratuiti, rimpinguando le casse di Andreeva. Il terzo set è stato quasi un gioco al massacro per entrambe, con ben quattro break totali, e un match point point gettato al vento da Mirra sul 5-4. Nel tiebreak finale, è stato il coraggio di Victoria Mboko a fare la differenza, l’unica ad assumersi i rischi che l’hanno poi condotta verso una sofferta vittoria. La canadese attende adesso lo scontro tra Rybakina e Zheng per conoscere la prossima avversaria del torneo.

[1] I. Swiatek – D. Kasatkina 5-7 6-1 6-1

Inizio quasi angosciante per Iga, che manda in rete due agevoli smash, per poi cedere il servizio a Kasatkina con un doppio fallo sanguinoso. L’australiana regge per un paio di game, poi si addormenta, lasciandosi scavalcare da Swiatek dopo aver eseguito un dropshot rimasto a mezza altezza. Dasha inizia a commettere un’ingente quantità d’errori col bimane, e la polacca, traballante in quest’inizio match, ne approfitta involandosi verso la conquista del primo parziale. Kasatkina, non particolarmente brillante, si ritrova ancora in lizza per il primo set grazie alla collaborazione di Iga, lontana dall’essere spietata come al suo solito. Swiatek perde l’equilibrio, e sparacchia via un dritto terminato fuori di metri, consegnando all’avversaria la chance per portarsi in vantaggio di un parziale.

L’ex numero uno del mondo gioca i primi due punti alla perfezione, forzando col dritto, e ottenendo la triplice opportunità di risolvere il set al tiebreak. Nulla da fare, Dasha si oppone col servizio, ausiliata da un paio di stecche di Iga, costretta a ripartire in svantaggio di un set (5-7). La regina del Philippe Chatrier ritrova – per sua fortuna – lucidità con le sventagliate da fondo campo che costringono l’ex russa a correre all’impazzata per tutto il campo. Iga comanda indisturbata, Dasha non oppone nemmeno resistenza, e il risultato del secondo set è nettissimo: 6-1 in favore della polacca. L’abbrivio e la fiducia guadagnati dalla polacca mettono sui binari quest’ultima, ormai lontana dall’opaca versione del primo parziale. Kasatkina prova a rintuzzare gli attacchi di una scatenata Iga, ma la numero uno del seeding imprime una forza bruta, cercando ossessivamente la riga di fondo campo. Soltanto un leggero intoppo, per Swiatek, nel corso del set decisivo, ma lo score è più che convincente: 5-7 6-1 6-1.

Gli altri match: vittoria per Sakkari, Ostapenko e Muchova

Non intende più fermarsi Maria Sakkari, che ha inaugurato la quarta giornata di incontri in quel di Doha con una splendida vittoria ottenuta ai danni della francese Gracheva. La tennista greca, autrice dell’eliminazione di Jasmine Paolini, ha confermato il suo ottimo stato di forma calando il bagel durante gli ottavi di finale contro la tennista proveniente dal tabellone cadetto. L’ex numero tre del mondo avanza ai quarti, ma questa volta troverà l’avversaria più scomoda: Iga Swiatek. Match più che agevole anche per Jelena Ostapenko, che ha impiegato poco più di un’ora per sbarazzarsi della qualificata Osorio – n.80 del ranking -. Dopo la pesante eliminazione rimediata alle Olimpiadi di Parigi ’24, la tennista lettone si è vendicata della ventiquattrenne colombiana rifilandole un crudele 6-3 6-1, convertendo ben 6 break in suo favore. Ostapenko sfiderà proprio l’azzurra Cocciaretto per un posto in semifinale a Doha.

Spiacevole epilogo, invece, nel derby ceco tra le maestre della racchetta, Karolina Muchova – n. 14 del seeding – e Karolina Pliskova, costretta al ritiro per infortunio dopo appena 7 game.