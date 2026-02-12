Coppa Davis

Coppa Davis, sorteggio World Group I e II: c’è Australia-Polonia, il Giappone vola in Nuova Zelanda

Definiti i playoff di settembre 2026: 52 nazioni in campo tra World Group I e II per sognare le Qualifiers 2027

Di Francesco De Salvin
Alex de Minaur - United Cup 2026 (foto X @TennisAustralia)

Mentre il circuito maggiore corre veloce, l’ITF guarda già a settembre. Sono stati sorteggiati i tabelloni del World Group I e World Group II della Coppa Davis 2026. Gli incontri, spalmati nel weekend del 18-20 settembre 2026, definiranno chi potrà sognare le Qualifiers 2027 e chi, invece, dovrà guardarsi le spalle per non scivolare nei meandri dei gruppi zonali.

Sorteggio Davis, World Group I: incrocio interessante tra Australia e Polonia

Il piatto forte del primo raggruppamento è senza dubbio la sfida tra l’Australia di Lleyton Hewitt (testa di serie n.1) e la Polonia. Gli Aussie avranno il vantaggio del fattore campo per respingere l’assalto dei polacchi. Occhi puntati anche sulla Serbia (n.8), che ospiterà la Lituania, e sul Giappone (n.10), atteso da una trasferta insidiosa in Nuova Zelanda.

Il regolamento è chiaro: le 13 vincenti staccheranno il pass per il 1° turno delle Qualifiers 2027, rientrando nel giro che conta per l’Insalatiera.

Sorteggio Davis, World Group II: Il Portogallo vola a El Salvador

Nel secondo raggruppamento, il Portogallo, accreditato della prima testa di serie, dovrà affrontare la lunga trasferta a El Salvador. Interessante il derby mediorientale tra Siria e Libano, mentre l’Ucraina (n.7) cercherà il rilancio contro Cipro.

Formato e Road to Bologna

Non cambiano le regole d’ingaggio: si gioca sulla distanza dei cinque match (quattro singolari e un doppio) spalmati su due giorni. Ogni incontro resta al meglio dei tre set con tie-break.

Ricordiamo che queste sfide si giocheranno in contemporanea con il 2° turno delle Qualifiers, l’ultimo scoglio prima delle Final 8 di Bologna (24-29 novembre 2026), dove verrà assegnato il titolo mondiale.

Le gare

World Group I – Davis Cup 2026

Australia (1) (c) vs Polonia
Argentina (2) (c)* vs Turchia
Paesi Bassi (3) (c)* vs Colombia
Lussemburgo (c) vs Ungheria (4)
Brasile (5) (c) vs Svizzera
Finlandia (6) (c) vs Monaco
Danimarca (7) (c) vs Bulgaria
Serbia (8) (c) vs Lituania
Slovacchia (9) (c) vs Grecia
Nuova Zelanda (c) vs Giappone (10)
Norvegia (11) (c)* vs Cina, R.P.
Taipei Cinese (c)* vs Svezia (12)
Perù (13) (c) vs Paraguay

(#) = testa di serie; (c) = scelta del campo; * = scelta del campo decisa tramite sorteggio

World Group II – Davis Cup 2026

El Salvador (c)* vs Portogallo (1)
Sudafrica (c) vs Bosnia ed Erzegovina (2)
Slovenia (c) vs Israele (3)
Kazakistan (4) (c) vs Thailandia
Repubblica Dominicana (c)* vs Egitto (5)
Indonesia (c)* vs Romania (6)
Cipro (c) vs Ucraina (7)
Marocco (8) (c) vs Nigeria
Bermuda (c)* vs Messico (9)
Uruguay (10) (c)* vs Estonia
Tunisia (11) (c)* vs Pakistan
Siria (c)* vs Libano (12)
Bolivia (c)* vs Hong Kong, Cina (13)

(#) = testa di serie; (c) = scelta del campo; * = scelta del campo decisa tramite sorteggio

