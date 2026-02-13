WTA Doha: Mboko irresistibile, Ostapenko si piega in due set

[10] V. Mboko b. J. Ostapenko 6-3 6-2

La diciannovenne Victoria Mboko si impone nettamente ai danni di Jelena Ostapenko nella prima semifinale del Qatar TotalEnergies Open di Doha e si iscrive alla finale di sabato, che sarà la quarta della sua breve ma già intensa carriera.

Mboko ha patito l’esuberanza unica della colpitrice di Riga, che è partita alla carica con diagonali e lungolinea indifferentemente di dritto o di rovescio in un carosello ipnotico di grande bellezza. La ragazza di Toronto ha presto compreso la necessità di non lasciarsi travolgere e ha preso a essere aggressiva, forzando la rivale a un atteggiamento maggiormente cauto. Atteggiamento che però Jelena non contempla come giusto e forse nemmeno dignitoso: la tennista lettone non ha voluto deflettere nella condotta ma Mboko si è rivelata un muro di cemento armato, disposto nei frangenti più difficili a farsi malleabile e adattabile anche in copertura.

Victoria ha così chiuso con un perentorio 6-3 6-2 che le permette così di vincere la quarta semifinale su altrettante disputate e di mettere il proprio nome nella quarta finale, con l’ottimo bilancio sino a ora di 2-1: sarà la seconda in un appuntamento di livello 1000 dopo il successo in quello di casa a Montreal 2025. A contenderle il titolo saranno Muchova oppure Sakkari. In ogni caso, da lunedì sarà in top 10.

Primo set: Partenza super di Ostapenko, Mboko resiste, rimonta e vince

La partenza di Ostapenko è semplicemente impressionante: la tennista lettone picchia in ribattuta come un ossesso, costringendo Mboko a rincorrere su ogni tipo di soluzione. Jelena spinge al volo come di rimbalzo e la giovane canadese scarpina metri su metri per tappare le falle in difesa, senza però riuscire a evitare il break. La campionessa di Parigi 2017 si spinge sul 30-0 nel game successivo, poi allenta la pressione e in risposta Mboko lascia intendere come non sia il caso di darle troppa confidenza.

La numero 10 del seeding giunge sino alla palla per il contro-break decisa a non ricoprire il ruolo della figurante, ma Ostapenko ritrova i sentimenti e conduce il porto il gioco; il 2-1 per la lettone alla prima pausa lunga del set pare il prologo di un match divertente e ricco di soluzioni spettacolari.

Il rovescio incrociato della tennista di Riga in particolare sta fungendo da apriscatole, Mboko lo capisce molto presto e sceglie opportunamente di non aspettare troppo per evitare ulteriori aggressioni; manovrando con la risposta la canadese pesca il contro-break e si porta sul 3-2 con un ace, nonostante Ostapenko torni a farsi minacciosa con la risposta di rovescio in cross.

Mboko prosegue nel cercare la soluzione veloce e Ostapenko soffre le sollecitazioni sbagliando e comunque prendendosi rischi enormi per rimanere nello scambio; Jelena si salva da due palle-break nell’ottavo game inventandosi altrettante conclusioni incredibili, soprattutto la seconda con il dritto lungolinea, ma sulla terza Mboko è brava ad allungare lo scambio e il colpo al volo della rivale casca in corridoio.

Chi attacca ha spesso ragione e la giovane canadese si dimostra più brava e disponibile a lavorare in copertura: Jelena annulla un primo setpoint nel nono gioco con uno schiaffo al volo, doppio perché la rivale raggiunge ogni palla, ma sul secondo arriva il meritato 6-3 per la favorita in termini di ranking.

Secondo set: Mboko domina e chiude 6-2

Il primo set è vissuto di scambi spettacolari e divertenti ma è bene sottolineare che Mboko ha vinto sei degli ultimi sette game; la giovane canadese, dopo una partenza difficile, si è rivelata solidissima e matura nel lasciar sfogare l’avversaria e nel pizzicarla nei punti deboli, uno su tutti la poca voglia di lavorare in copertura o di rimessa. Come sempre Ostapenko vuole picchiare e vive l’aggressività della rivale, chiunque essa sia, quasi come un affronto personale, e cerca l’ultima parola anche quando questo richieda soluzioni spericolate.

Con un’avversaria incapace di organizzare una strategia di riparazione, Victoria giunge subito al break, che diventano due e poi tre; gli errori della tennista lettone fioccano uno dopo l’altro perché le gambe quasi mai sono nella posizione migliore per sostenere i suoi colpi ambiziosissimi.

Jelena apre il gas e si aggiudica il contro-break dell’1-5, ma gliene servirebbero altri due senza più cedere la battuta, ma il rendimento della prima palla nella frazione però è di poco superiore al 35%. La lettone ottiene il 2-5 ma Mboko non vuole correre rischi ulteriori e chiude al secondo matchpoint.