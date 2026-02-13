WTA Dubai: forfait per Sabalenka e Swiatek!

Mentre il primo ‘1000 stagionale, a Doha, si spinge verso le fasi clou della competizione, a meno di 700 km di distanza, giunge la notizia di un clamoroso doppio forfait a pochi giorni dall’inizio del Dubai Duty Free Tennis Championships. Dal sito ufficiale del medesimo torneo, arriva la news delle due rinunce di lusso per il secondo WTA ‘1000 del 2026, che vedrà escluse Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, rispettivamente numero uno e numero due del mondo.

Sabalenka: “Non al 100%”

La bielorussa aveva già deciso di non partecipare alla tappa di Doha dopo la tournée australiana, mentre Iga è stata sorprendentemente sconfitta, in rimonta, da Maria Sakkari, proprio ai quarti del Qatar TotalEnergies Open 2026. Nonostante un video pubblicato sui social, che ritrae la numero uno del mondo allenarsi sui campi di Dubai, soltanto 12 ore dopo è uscito il comunicato che ufficializza la mancata presenza di Aryna nel torneo arabo: “Mi dispiace molto dover rinunciare a Dubai. Ho un legame speciale con il torneo, i tifosi e la città. Purtroppo non mi sento al 100%. Ma spero di tornare l’anno prossimo e auguro al torneo un grande successo”, ha dichiarato Sabalenka.

Swiatek: “Cambio di programma, ci vediamo a…”

Anche Swiatek ha giustificato la sua assenza in quel di Dubai, rimandando l’appuntamento alla prima tappa del Double Sunshine: “Mi dispiace annunciare che quest’anno non giocherò a Dubai a causa di un cambiamento di programma. Spero di tornare l’anno prossimo per vivere la grande esperienza del torneo. Ci vediamo a Indian Wells”.

Chiaramente, il forfait delle prime due giocatrici del seeding in un WTA ‘1000, intaccherà, e di parecchio, il coinvolgimento del pubblico e l’interesse verso la suddetta tappa. Infatti, dal comunicato ufficiale, si legge: “Siamo dispiaciuti che Aryna e Iga si siano entrambe ritirate dal torneo di quest’anno. Entrambe hanno un enorme seguito qui a Dubai e non vedevamo l’ora di vederle competere ancora una volta sui nostri campi. Auguriamo loro un grande successo per la stagione e non vediamo l’ora di rivederle a Dubai il prossimo anno”.