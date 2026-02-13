WTA Dubai, qualificazioni: Cocciaretto si ribella alla stanchezza e rimonta Vekic

[5] E. Cocciaretto b. D. Vekic 0-6 6-3 6-2

Il ranking giusto, ecco di cosa ha bisogno ora una Elisabetta Cocciaretto così pronta e determinata nell’alzare la qualità del suo tennis; una posizione in classifica che le eviti le fatiche di correre da un buon main draw a un tabellone di qualificazione senza potersi riposare e provare palle e campi del nuovo torneo.

Oggi nel primo turno dei qualifiers del Dubai Duty Free Championships Elisabetta è stata superlativa nel non gettare l’asciugamano dopo lo 0-6 iniziale e nell’aspettare tempi migliori, certo approfittando di una Vekic disattenta nel secondo set ma comunque incapace di fermare la rinascita dell’azzurra. Cocciaretto ha così potuto risalire la china e vincere tutto sommato piuttosto comodamente; resta da vedere di quali energie potrà contare nel match con Zakharova, possibile anticamera per il tabellone principale.

Il match

La nostra portacolori conquista la prima palla-game quando i primi quattro giochi sono scappati via nel borsone di Donna Vekic, numero 97 del mondo e autrice di un 2025 quantomeno opaco ma ben disposta a scambiare e aggredire in forcing l’atleta azzurra. Il 4-0 diventa 5-0 nonostante la tigna e la generosità della marchigiana e il set si chiude con il numero minimo di game. Elisabetta saltella sul posto, come è suo costume, prima di servire ma evidentemente le gambe non sono all’altezza della sua volontà.

La vicenda pare talmente di facile soluzione che Vekic sbaglia qualcosa senza forse darvi troppo peso, errore che con la Coccia di questi tempi può essere fatale: l’azzurra con orgoglio e forze residuali si issa così fino al 3-0 nella seconda partita. Il match è cambiato perché finalmente Cocciaretto trova modo di spostare dal centro del campo la rivale, costringendola a cercare soluzioni con meno margini di rischio.

Ora chi prende vantaggio nel corso dello scambio spesso si aggiudica il punto: Eli manca un setpoint sul 5-2, annulla due palle del contro-break ma nel complesso trova sufficiente appoggio nel servizio per condurre fino al termine e chiudere con un meritato 6-3, cui segue un break in suo favore nel game iniziale del terzo set. La ragazza di Porto San Giorgio ora si muove meglio, sa raccogliersi bene quando deve abbassarsi e un suo splendido passante di rovescio incrociato nel corso del secondo gioco esemplifica il ripristino di una condizione atletica più che accettabile.

Inoltre, da qui in poi Elisabetta alza a dismisura il rendimento della prima palla e per Vekic le opportunità di costruire qualcosa in ribattuta scemano completamente, fino al nuovo break subito nel settimo gioco, prologo al 6-2 finale che proietta Cocciaretto al turno decisivo con Zakharova.