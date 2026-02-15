ATP Doha, il programma del Day 1: Sinner debutta contro Machac non prima delle 17:30 italiane

Sarà il match tra Jannik Sinner e Tomas Machac il piatto forte della prima giornata del Qatar ExxonMobil Open 2026. L’azzurro, testa di serie numero 2, scenderà in campo lunedì non prima delle 17:30 italiane (19:30 a Doha) sul Campo Centrale per il suo esordio nel torneo. (Diretta esclusiva SKY Sport Tennis)
Il programma del Campo Centrale prenderà il via alle 11:30 italiane (13:30 locali) con la wild card qatariota Mubarak Shannan Zayid contro Alexei Popyrin. Non prima delle 15:00 la sfida tra la testa di serie n.6 Jakub Mensik e il qualificato britannico Jan Choinski. Solo dopo questi due incontri toccherà a Sinner, chiamato subito a un test interessante contro un avversario solido e aggressivo come Machac.
A chiudere la giornata sul Centrale sarà poi la sfida tra Daniil Medvedev (n.4) e Juncheng Shang. Previsti altri due match di singolare sul Grandstand 1.
Programma completo (ora italiana)
CENTER COURT
Inizio ore 11:30
- 🇶🇦 Mubarak Shannan Zayid (WC) vs 🇦🇺 Alexei Popyrin
- 🇨🇿 [6] Jakub Mensik vs 🇬🇧 Jan Choinski (Q) — non prima delle 13:00
- 🇨🇿 Tomas Machac vs 🇮🇹 [2] Jannik Sinner — non prima delle 17:30
- 🇷🇺 [4] Daniil Medvedev vs 🇨🇳 Juncheng Shang (PR) — a seguire
GRANDSTAND 1
Inizio ore 13:00
- 🇫🇷 Valentin Royer vs 🇫🇷 Pierre-Hugues Herbert (Q)
- 🇫🇷 Arthur Fils vs 🇵🇱 Kamil Majchrzak — non prima delle 15:00