ATP

ATP Doha, il programma del Day 1: Sinner debutta contro Machac non prima delle 17:30 italiane

Subito in campo l'azzurro contro il ceco nel match clou della giornata in Qatar. A seguire esordio anche per Medvedev

Di Luca De Gaspari
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner – Australian Open 2026 (foto via Twitter @ATPTour_ES)

📣 Non perderti un commento: Iscritivi al canale YouTube di Ubitennis

Sarà il match tra Jannik Sinner e Tomas Machac il piatto forte della prima giornata del Qatar ExxonMobil Open 2026. L’azzurro, testa di serie numero 2, scenderà in campo lunedì non prima delle 17:30 italiane (19:30 a Doha) sul Campo Centrale per il suo esordio nel torneo. (Diretta esclusiva SKY Sport Tennis)

Il programma del Campo Centrale prenderà il via alle 11:30 italiane (13:30 locali) con la wild card qatariota Mubarak Shannan Zayid contro Alexei Popyrin. Non prima delle 15:00 la sfida tra la testa di serie n.6 Jakub Mensik e il qualificato britannico Jan Choinski. Solo dopo questi due incontri toccherà a Sinner, chiamato subito a un test interessante contro un avversario solido e aggressivo come Machac.

A chiudere la giornata sul Centrale sarà poi la sfida tra Daniil Medvedev (n.4) e Juncheng Shang. Previsti altri due match di singolare sul Grandstand 1.

Programma completo (ora italiana)

CENTER COURT

Inizio ore 11:30

  • 🇶🇦 Mubarak Shannan Zayid (WC) vs 🇦🇺 Alexei Popyrin
  • 🇨🇿 [6] Jakub Mensik vs 🇬🇧 Jan Choinski (Q) — non prima delle 13:00
  • 🇨🇿 Tomas Machac vs 🇮🇹 [2] Jannik Sinner — non prima delle 17:30
  • 🇷🇺 [4] Daniil Medvedev vs 🇨🇳 Juncheng Shang (PR) — a seguire

GRANDSTAND 1

Inizio ore 13:00

  • 🇫🇷 Valentin Royer vs 🇫🇷 Pierre-Hugues Herbert (Q)
  • 🇫🇷 Arthur Fils vs 🇵🇱 Kamil Majchrzak — non prima delle 15:00

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

TV e Rete: il ritorno di Alcaraz e Sinner su SKY Sport (16-22 febbraio)
Tennis e TV
WTA Dubai: Eala sfiderà Paolini, Fernandez rimonta Samsonova. Bene Krejcikova e Shnaider
WTA
ATP Rotterdam: De Minaur finalmente campione. Battuto uno stanco Auger-Aliassime
ATP
Aiava annuncia il ritiro: “Addio al ‘fidanzato tossico’ che è il tennis”
Personaggi