ATP Doha, Sinner: “Dalla sconfitta con Djokovic ho imparato molto. Quello che sta facendo Alcaraz è incredibile”

Jannik Sinner risponde alle domande di Sky Insider alla vigilia del Qatar Exxonmobil Open 2026 in scena a Doha da lunedì, nel cui tabellone è stato sorteggiato con il ceco Tomas Machac. Il numero due della classifica ATP si apre alle domande sulle sue recentissime prestazioni senza però soffermarsi sugli accorgimenti tecnico-tattici che la sconfitta con Djokovic potrebbe aver suggerito.

ATP Doha, Sinner: “Stiamo cambiando piccoli dettagli”

“E’ una sconfitta” – dice Sinner – “da cui ho imparato molte cose. Abbiamo giocato bene entrambi, ho avuto le mie occasioni ma non le ho sfruttate; a volte si perde, è normale e non dobbiamo dimenticarcelo”.

Sui ritorni cui fa riferimento, come detto, preferisce non entrare nel merito: “Stiamo cambiando piccoli dettagli in campo, cose che richiedono un po’ di tempo per diventare il più naturali possibile”. E poi ancora: “L’aspetto da cambiare non è solo tecnico, può essere anche tattico o mentale: come vedere certe situazioni in campo e fuori dal campo. Ci sono tante cose che si possono migliorare”.

“Alcaraz sta facendo cose incredibili”

In generale non ci sono drammi, come sempre del resto, dopo una sconfitta, la parola d’ordine è recuperare la giusta pressione e tensione che serve per affrontare l’impegno nel modo migliore possibile. Dopo un accenno al clima, che Jannik definisce “Caldo ma non in modo incredibile, non è come in Australia o in altri posti, qui è un po’ più secco”, le domande si affollano sulla rivalità con Carlos Alcaraz. La città è piena di manifesti che li raffigurano, l’attesa è forte ma non pare turbare il campione azzurro.

“Onestamente la vivo in modo molto normale. Sono un ragazzo di 24 anni che vuole soltanto giocare un buon tennis in qualsiasi parte del mondo vada”. L’asso altoatesino torna a professare l’abitudine di scomporre la propria attività fino a soffermarsi sul mero momento tennistico, pur riconoscendo che “È normale che, per quello che ho fatto negli ultimi anni, ci sia un po’ più di attenzione. Quello che sta facendo Carlos è incredibile”.

Un accenno alla meravigliosa avventura olimpica delle atlete e degli atleti azzurri non può mancare e Jannik, come ha già fatto nei giorni precedenti, non si sottrae: “Ho spostato anche alcuni allenamenti per vedere soprattutto lo sci, che ho praticato un po’. È incredibile vedere tutti questi atleti ad alto livello. Ci sono state sorprese incredibili, sia in positivo che in negativo, ma questo è lo sport: c’è il bello e c’è il brutto”.