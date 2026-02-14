ATP Doha, il tabellone: Sinner pesca Machac, Alcaraz esordirà con Rinderknech

Il Qatar ExxonMobil Open 2026 – che prenderà vita a Doha dal 16 febbraio – riunisce i primi della classe dopo lo Slam australiano, chiamando all’appello i dominatori Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il fresco vincitore di Melbourne ha rinunciato alla difesa del titolo di Rotterdam, virando in Qatar e strizzando l’occhio agli appassionati, felici di rivedere il duo più forte del momento iscritto al medesimo main draw. Non ci sarà Novak Djokovic, che ha annunciato qualche giorno fa il suo forfait, ma fioccano, comunque, i nomi altisonanti della classifica mondiale, tra cui Medvedev, Fils, Tsitsipas e Andrey Rublev, campione in carica del torneo.

Alcaraz guida il seeding. Esordirà con Rinderknech

Reso pubblico il tabellone del Qatar ExxonMobil Open 2026, andiamo a scoprire i vari incroci del primo turno, e dunque i rispettivi esordi dei favoriti della competizione, gli azzurri presenti e le wild card concesse per il main draw di Doha.

Doha ATP 500 Main Draw Singles pic.twitter.com/9ZH4GeRDOd — Tennis Draws (@DrawsTennis) February 14, 2026

Partiamo dalla guida del seeding, Carlitos Alcaraz, collocato nella parte del tabellone. Al primo turno troverà, dall’altra parte della rete, il gigante francese Rinderknech, sconfitto dallo spagnolo in tutti i testa a testa precedenti, e di “recente” a Flushing Meadows. In caso di vittoria – com’è probabile che sia – il murciano troverebbe agli ottavi uno tra Royer e un tennista proveniente dal tabellone cadetto. Esordi da monitorare, e tutt’altro che scontati, quelli di Medvedev (n. 4 del seeding) e Karen Khachanov (7). Il russo – ex numero uno del mondo – ha pescato il mancino cinese Shang al primo turno, e il connazionale ritrova subito lo scomodo Jaume Munar dopo l’eliminazione subita in settimana a Rotterdam. Rublev – in corsa per la difesa del titolo – debutterà con De Jong, mentre Mensik e Bublik attendono un qualificato.

Sinner all’esordio con Machac. Non ci sono altri azzurri

Nella parte bassa, ovviamente, c’è Jannik Sinner, in quanto numero due del seeding. L’azzurro partirà da subito con un avversario non comodissimo, Tomas Machac, anche se il ceco numero 31 del mondo non sta vivendo un periodo particolarmente positivo. Il 4 volte Slam potrebbe incrociarsi con Popyrin agli ottavi, mentre ai quarti di finale, la sfida con Mensik è più che probabile.

Non ci sono tennisti tricolore iscritti al tabellone di qualificazione, dunque Jannik sarà l’unico azzurro a competere in quel di Doha. Tra le wild card, vi sono Echargui, Zayid e Habib. Mentre Shang e Zhang accederanno al main draw grazie al ranking protetto.