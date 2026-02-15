ATP Rio: Lorenzo Sonego dà forfait anche per il torneo brasiliano

Rimarrà ancora per un po’ il secondo turno dell’Australian Open – sconfitta a opera di Musetti – l’ultimo match disputato da Lorenzo Sonego in questa stagione. Dopo la rinuncia a Buenos Aires della settimana scorsa, il trentenne torinese salterà anche il Rio Open presented by Claro.

A differenza di Baires, Lorenzo era in tabellone a Rio de Janeiro, estratto in un derby contro l’amico Matteo Berrettini, Invece, il suo nome è sparito dal tabellone e al suo posto verrà inserito un qualificato o un lucky loser. Al momento in cui scriviamo, ancora nessuna comunicazione sui motivi del ritiro.

Tra i perdenti al turno decisivo delle qualificazioni c’è anche Francesco Passaro, ma dovrebbe essere necessario un terzo ritiro (anche Djere si è chiamato fuori) perché entri nel sorteggio dei lucky loser.