WTA Dubai: Eala sfiderà Paolini, Fernandez rimonta Samsonova. Bene Krejcikova e Shnaider

Proseguono gli incontri di primo turno del Dubai Duty Free Championships, secondo WTA 1000 della stagione – qui i risultati della mattinata.

L. Fernandez b. [13] L. Samsonova 5-7 7-5 6-3

Cade la prima testa di serie sui campi di Dubai. Leylah Fernandez, numero 27 del mondo, rimonta Liudmila Samsonova, 17 WTA e 13esima forza del seeding, con il punteggio di 5-7 7-5 6-3 dopo 2 ore e 54 minuti di gioco.

La russa paga il netto calo fisico accusato nel corso del parziale decisivo e, nonostante le energie si siano lentamente ricaricate sul calare del match, deve arrendersi al primo turno.

Fernandez punge la sua avversaria con la traiettoria mancina al servizio, che le vale sette ace, e anche da fondocampo smista bene da entrambi i lati. La canadese adesso se la vedrà con Janice Tjen.

Il match

È un primo set ricco di occasioni per entrambe le protagoniste, che sin dalle prime battute si rendono insidiose alla risposta. La prima a rischiare di cedere è Samsonova, che nel secondo game annulla due palle break, e altrettanto fa Fernandez sull’1-1. Liudmila nutre rimpianti per le tre occasioni sfumate nel quinto game, che le avrebbero concesso di fare gara di testa, ma non demorde e, sul 5-5, riesce a strappare il servizio alla canadese, potendo così servire per il primo set.

Il secondo parziale è sicuramente più avaro di occasioni, ma più ricco di colpi di scena. Dopo aver salvato una palla break nel quinto gioco, è Fernandez a togliere la battuta alla testa di serie numero 13. Tuttavia, quando la finalista dello US Open 2021 si ritrova a dover piazzare la zampata del pareggio, si lascia riagganciare sul 5-5. In questo frangente, le risorse energetiche di Samsonova accendono la spia della riserva e neppure la rimonta la galvanizza. Così, con il break del 7-5 Fernandez fa 1-1 nel computo dei set.

Il parziale decisivo è un assolo di Leylah, che si arrampica rapidamente sul 5-0. Benché la 23enne di Montreal si lasci sorprendere ancora al momento clou, le velleità di riaggancio di Samsonova si fermano al 5-3, quando la numero 27 del mondo rimette insieme le idee e avanza al secondo turno, facendo 2-2 nei testa a testa con la rivale odierna.

B. Krejcikova b. A. Pavlyuchenkova 6-4 6-4

In un primo turno dal valore di riscatto per entrambe, è Barbora Krejcikova a imporsi con un doppio 6-4 su Anastasia Pavlyuchenkova. Se nel 2021 questo incrocio metteva in palio il titolo al Roland Garros, quasi cinque anni dopo le giocatrici navigano in posizioni di classifica ben diverse. La ceca non riesce a trovare continuità a causa di persistenti problemi fisici e si ritrova al numero 53 del ranking, mentre Pavlyuchenkova è scivolata addirittura fuori dalla top 100, alla posizione 110.

Per la russa è fatale una prestazione al servizio che non le garantisce turni di facile gestione e, al contempo, alla risposta fatica a trovare le misure alla battuta di Krejcikova, che termina con 8 ace – la russa invece mette a referto 4 ace e 6 doppi falli.

A Barbora toccherà ora battezzare l’ingresso nel torneo della seconda testa di serie, Amanda Anisimova.

Il match

A Krejcikova non serve strafare per incanalare il match dalla sua parte. Due break, uno per set, le sono sufficienti per piegare la resistenza di Pavlyuchenkova.

Dopo aver salvato due palle break nel secondo gioco, è la due volte campionessa Slam a togliere il servizio alla sua avversaria sull’1-1. Anastasia accusa il colpo e non riesce a richiudere il gap.

Nel secondo parziale il canovaccio è pressoché il medesimo: Krejcikova offre palla break, ma si salva e nel game successivo affonda in risposta. La ceca ha due chance di doppio vantaggio sul 3-1, ma fallisce nell’indirizzare inesorabilmente il match. Allora Pavlyuchenkova riprende vigore e si procura una possibilità di 4-4. La numero 53 del mondo è brava a resistere e, nell’ottavo gioco, può archiviare la pratica già in risposta. Tuttavia, quattro match point non le sono sufficienti; ci vuole il quinto, il primo con il servizio, per avanzare al secondo turno.

Gli altri incontri: Eala si guadagna Paolini, vittorie per Seidel, Linette e Shnaider

Negli altri incontri di giornata non si registrano sorprese.

Sarà Alexandra Eala la sfidante di Jasmine Paolini all’esordio. La filippina, 40 WTA, beneficia del ritiro della lucky loser Hailey Baptiste sul punteggio di 6-4 0-1 a causa di un problema fisico.

Prosegue il periodo in chiaroscuro di Maya Joint, una delle giovani rivelazioni del 2025. L’australiana, 30 del mondo, cede il passo a Diana Shnaider, 21 WTA, per 6-4 6-1, confermando tutte le difficoltà palesate in questo inizio di stagione. La russa attende di scoprire la prossima avversaria tra Iva Jovic e Kamilla Rakhimova.

La qualificata Ella Seidel, 100 WTA, coglie una bella vittoria in due set, per 6-1 6-4 contro la numero 56 del mondo Cristina Bucsa e si guadagna il secondo turno contro la vincente tra Jacqueline Cristian e Victoria Mboko, fresca finalista di Doha.

Avanza anche Magda Linette, 47 WTA, che spegne le speranze della wild card Lulu Sun con una rimonta per 4-6 6-4 6-1. La polacca sfiderà l’ottava testa di serie Ekaterina Alexandrova.

Nell’ultimo match di giornata netto successo di Sara Bejlek, N.38 WTA sulla turca Zeynep Sonmez (N.85) con un doppio 6-2