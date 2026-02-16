ATP Doha, debutta Carlos Alcaraz. In campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori

All’ATP 500 di Doha martedì è il giorno del debutto di Carlos Alcaraz. Scenderà in campo non prima delle 17.30 italiane sfidando Arthur Rinderknech. Per il n. 1 del mondo la possibilità di rispondere a distanza a Jannik Sinner, vincitore nella gara d’esordio. Sul centrale il programma si aprirà con Stefanos Tsitsipas in campo contro la wild card Moex Echargui. Il trentatrenne tunisino è al debutto in questa stagione nel Tour ATP.
Subito dopo, spazio a Karen Khachanov contro il lucky loser Shintaro Mochizuki. Sul centrale il programma si chiuderà con il match tra Jesper De Jong e Andrey Rublev.
Riflettori puntati, oltre che su Alcaraz, anche sul campo n. 3 con il debutto a Doha di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che sfidano Adam Pavlasek e John Patrick Smith.
Sul campo n. 1 il programma lo aprirà Marton Fucsovics con la wildn card libanese Hady Habib.
A seguire, debutto per Jiri Lehecka opposto a Jenson Brooksby. Si preannuncia molto equilibrata la sfida tra Ugo Humbert e Fabian Maroszan che chiuderanno il programma sul campo n. 1.
Sul campo n. 2 di Doha, tanta Spagna oltre ad Alcaraz. Si comincia con Pablo Carreno Busta opposto al lucky loser Quentin Halys. A seguire ancora Spagna in campo con Roberto Carballes Baena che sfiderà Zhizhen Zhang. Programma che si chiuderà con il match tra Zizou Bergs e Giovanni Mpetshi Perricard.