Billie Jean King Cup 2026: Italia-Giappone si giocherà a Velletri

Il “tie” di qualificazione della Billie Jean King Cup 2026 tra Italia e Giappone si disputerà a Velletri. La nazionale vincitrice delle ultime due edizioni comincerà la sua avventura in Italia. Venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026 il grande tennis internazionale tornerà a parlare italiano, aprendo ufficialmente la stagione a squadre della Nazionale femminile azzurra. Sarà il primo, cruciale capitolo di un nuovo cammino, con l’Italia chiamata a difendere lo status di squadra bicampione in carica e a inseguire un obiettivo ambizioso: la qualificazione alle Finals della competizione.

Il luogo

Davanti al proprio pubblico, l’Italia affronterà il Giappone in Billie Jean King Cup in una sfida di altissimo profilo tecnico ed emotivo. Il confronto si svilupperà nell’arco delle due giornate secondo il format ufficiale della competizione. Con incontri di singolare e un doppio potenzialmente decisivo, in un crescendo di tensione e spettacolo che potrà determinare l’accesso alla fase finale.

Il tie non sarà soltanto un appuntamento sportivo, ma un momento di rilievo istituzionale e territoriale per l’area dei Castelli Romani, destinato a generare significative ricadute in termini di visibilità internazionale. A Velletri, tra tradizione e futuro, il tennis azzurro scriverà una nuova pagina della propria storia. Sul piano sportivo, in attesa di conoscere la lista delle convocate, la n. 1 del Giappone è Naomi Osaka: sarà della sfida?

Format

La competizione, un tempo conosciuta come Fed Cup, si presenta anche nel 2026 con un format collaudato e consolidato negli ultimi anni. E’ stato pensato per rendere la manifestazione più compatta, spettacolare e facilmente fruibile dal pubblico internazionale.

Le qualificazioni della BJK Cup 2026 vedranno 14 squadre protagoniste, le 7 nazioni che hanno disputato le finali del 2025, esclusa la Cina, che ospita le BJK Cup Finals, e le 7 nazioni che hanno vinto i loro gironi di spareggio del 2025 a novembre. Esse si sfideranno in 7 sfide, in casa o in trasferta. Le teste di serie sono state determinate dall’ultima classifica delle nazioni della Billie Jean King Cup.

A partire da quest’anno, ogni incontro di qualificazione consiste in due partite di singolare il primo giorno e in un doppio come prima partita del secondo giorno, seguito da due partite di singolare invertendo le giocatrici rispetto al primo giorno. Le nazioni vincitrici avanzeranno alle finali del 2026, sempre ospitate a Shenzhen in settembre, mentre quelle perdenti si sfideranno nei play-off del 2026 a novembre.