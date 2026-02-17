ATP Delray Beach Open: il giudice di sedia cancella un logo di troppo dallo smanicato di Tiafoe

Episodio curioso capitato al Delray Beach Open. Frances Tiafoe è finito sotto gli occhi dei riflettori non per un colpo spettacolare, ma per una maglia!

Prima dell’inizio del match contro l’australiano Rinky Hijikata, l’attenzione si è, infatti, concentrata sull’abbigliamento del giocatore americano. Tiafoe indossava una maglia smanicata con tre loghi ben visibili sul davanti: quello dello sponsor tecnico Lululemon, oltre ai marchi UKG e Barclays.

Un dettaglio che però violava il regolamento ATP: sulle magliette senza maniche sono ammessi al massimo due loghi commerciali sul davanti. Non avendo le maniche su cui eventualmente distribuire gli sponsor aggiuntivi, il numero di marchi presenti sul torace superava il limite consentito.

A quel punto è andata in scena una situazione decisamente insolita. Il giudice di sedia Joshua Brace, per permettere il regolare svolgimento dell’incontro, ha preso un pennarello nero e ha coperto direttamente sul campo il logo di Barclays. Una soluzione pratica e immediata che ha lasciato pubblico e giocatore piuttosto sorpresi.

Tiafoe ha reagito con incredulità, ma senza sollevare polemiche. Sistemata la questione, si è concentrato sul tennis giocato e ha poi vinto l’incontro, archiviando l’episodio con professionalità.

Un siparietto che ha fatto il giro dei social.