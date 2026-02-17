ATP Doha: Alcaraz fa 150 sul cemento, sconfitto in due set un grande Rinderknech

[1] C. Alcaraz b. A. Rinderknech 6-4 7-6(5)

Ritorno in campo con vittoria per Carlos Alcaraz. Il numero 1 del mondo batte per la quinta volta in altrettanti match Arthur Rinderknech, n. 30 ATP, per 6-4 7-6(5) e avanza al secondo turno del Qatar ExxonMobil Open. Dopo aver saltato Rotterdam per smaltire le fatiche dell’Australian Open, con la realizzazione del Career Grand Slam, il fenomeno di Murcia è subito messo alla prova da una grande versione di Rinderknech, che lo impegna in due set decisi dai dettagli. Se nel primo parziale è a fare la differenza è il break nel quinto gioco – subito dal francese da un vantaggio di 40-0 – nel secondo è necessario il tie-break per tirare le somme.

L’equilibrio non è solo formale, ma è confermato da statistiche pressoché simili per entrambi i protagonisti: sono 27 i vincenti messi a segno da Alcaraz, due in più rispetto a Rinderknech, a parità di errori gratuiti, 15. Al servizio, invece, la testa di serie numero 1 fa registrare percentuali migliori, sia di prime palle in campo – 77% contro 67% – sia a livello realizzativo – con 85% con la prima e 50% con la seconda, mentre il francese ottiene rispettivamente il 75% e il 48%.

Quella su Rinderknech è la vittoria numero 150 sul veloce per Alcaraz. Il sette volte campione Slam è il terzo giocatore nato negli anni 2000 a tagliare questo traguardo, dopo Jannik Sinner, che conduce con 233 successi, e Felix Auger-Aliassime con 194. È inoltre il decimo spagnolo nell’Era Open a vincere così tanti match sul cemento. Al secondo turno, Carlos sfiderà per la prima volta un altro francese, Valentin Royer.

Primo Set: Alcaraz stellare. Rinderknech fatica a reggere il ritmo (di Pietro Sanò)

Viaggia su ritmi sostenuti la sfida di primo turno tra Carlitos Alcaraz e Arthur Rinderknech. Il murciano alza subito i giri del motore con delle sgasate di dritto vistosissime, mediante il quale trafigge le discese a rete del transalpino. La mano di Carlitos, talvolta, non necessita nemmeno dell’esplosività del braccio del numero uno del mondo, basta soltanto l’elasticità del suo polso magico per confezionare un lob millimetrico che va a posarsi sulla riga. Nonostante una partenza convinta, il punteggio non racconta di alcun soliloquio iberico, poiché dall’altra parte della rete, il gigante buono suona la carica con un Serve&Volley che salva una palla break, seguito da un sonoro dritto che tiene a galla Arthur. Rinderkech si appoggia sul mastodontico servizio per chiudere in fretta lo scambio, ma durante un quinto game apparentemente transitorio, lascia carta bianca a un ispiratissimo Alcaraz, capace di brekkare l’avversario dallo score di 40-0. Il francese perde la bussola quando vede Carlitos agguantarlo sul ‘deuce‘, disperdendo dapprima un dritto per aria, seguito da un dropshot affossatosi a metà rete. Ecco che il numero uno del mondo, già vicino alla perfezione, s’impadronisce del parziale disegnando – ancora di più – magnifiche traiettorie che atterriscono un Rinderknech visibilmente destabilizzato dall’arte del fenomeno di El Palmar.

Il numero trenta del mondo, un paio di game più tardi, rischia di cadere nel medesimo tranello. Dopo aver avuto la doppia chance di chiudere rapidamente il turno di servizio, si lascia ancora riacciuffare dall’indemoniato Alcaraz, il quale, nonostante le tre opportunità di break, si mostra magnanimo, questa volta, nei confronti del collega francese, ancora ‘in scia’ nel punteggio. Rinderknech abbozza ad una reazione proprio nel decimo game, nel quale Carlitos serve per mettere in archivio il primo parziale. Il francese trova il timing su una perfetta di risposta di rovescio, e approfittando di uno dei pochissimi errori di Alcaraz, si ritrova in vantaggio di un quindici. Tutto vano per il francese. Il numero uno del mondo mette la firma sul set con lo score di 6-4.

Secondo set: il tie-break sugella un gran bel match, Alcaraz avanza

Il secondo parziale segue, nelle sue battute iniziali, la regolare cadenza dei turni di servizio. Alcaraz persevera nella sua ispirata giornata con i colpi di precisione, soprattutto quando scende a rete per finalizzare gli scambi, mentre Rinderknech, autore fino ad ora di una prestazione encomiabile, arma il servizio per disinnescare il tennis del numero 1 del mondo. Sul 3-2 il francese prova il guizzo in risposta, complice un paio di sbavature di Carlos, un errore al volo e un doppio fallo. Tuttavia, benché la conduzione dello scambio sia da manuale, non riesce a scardinare la difesa del suo avversario e manca ancora l’appuntamento con la prima palla break. Nel nono gioco Rinderknech conferma tutta la personalità quando, sul 15-30 dopo essere stato trafitto da un grande passante di rovescio, esegue un ottimo serve and volley e, con tre punti consecutivi, tiene la battuta.

Il fuoriclasse di El Palmar tiene il delicato game del 5-5 a 0 e rilancia le sue speranze di archiviare il match in due set. Arthur non è d’accordo, garantendosi il tie-break con un solo quindici perso. Prima, però, è ben disposto a giocarsi le proprie chance in risposta. Impattando alla grande con il diritto su una seconda di Alcaraz, si innalza a due punti dal set. Dopo aver ristabilito la parità con il diritto, il rovescio tradisce Carlitos, che concede il set point. Il servizio a uscire rende una formalità il conseguente schiaffo al volo. Dal lato destro lo spagnolo accumula vincenti e errori: per Rinderknech si materializza la seconda opportunità di rimettere in discussione il match. Stavolta la stop volley di Alcaraz non è precisa, ma il transalpino, in equilibrio precario, sbaglia un semplice recupero.

Nel tie-break, il primo scossone si registra quando la prima testa di serie mette a referto il mini-break al nono punto, portandosi sul 5-4 e due servizi a disposizione. Arrivano i match point e Rinderknech si riaccende, sorprendendo il suo avversario con una risposta di rovescio all’incrocio. Tuttavia, rimessa la frazione di gioco on serve, Arthur si imbatte nel diritto in corsa di Alcaraz, che chiude il match con il suo marchio di fabbrica.