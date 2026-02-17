ATP Doha, il programma di mercoledì 18: Sinner vs Popyrin alle 17:30, al mattino anche Bolelli/Vavassori

Giornata ricchissima al Qatar ExxonMobil Open 2026 con tutti i match di secondo turno e un programma di grande spessore sul Campo Centrale.
Si comincia alle 11:30 italiane con Marton Fucsovics contro la testa di serie n.7 Karen Khachanov. Non prima delle 13:00 italiane spazio a uno dei match più attesi: Daniil Medvedev (n.4) contro Stefanos Tsitsipas.
Il piatto forte per l’Italia arriverà non prima delle 17:30 italiane, quando Jannik Sinner, testa di serie n.2, affronterà Alexei Popyrin nella sessione serale del Centrale. Poi Alcaraz o Rinderknech contro Royer.
Sul Grandstand 1 si parte alle 11:30 italiane con il nostro doppio Bolelli/Vavassori contro la coppia n.2 Arevalo/Pavic. A seguire Arthur Fils contro Quentin Halys, mentre non prima delle 15:00 italiane scenderà in campo Fabian Marozsan contro Jesper de Jong oppure Andrey Rublev. In serata, non prima delle 16:30, Jakub Mensik (n.6) sfiderà Zhizhen Zhang.
Sul Grandstand 2, unico match di singolare quello tra Jiri Lehecka e Zizou Bergs (2° match dalle 12)
CENTER COURT
Inizio ore 11:30
- Marton Fucsovics (HUN) vs [7] Karen Khachanov
- Non prima delle 13:00
[4] Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas
- Non prima delle 17:30
Alexei Popyrin (AUS) vs [2] Jannik Sinner (ITA)
- A seguire
[1] Carlos Alcaraz (ESP) o Arthur Rinderknech (FRA)
vs Valentin Royer (FRA
GRANDSTAND 1
Inizio ore 11:30
- Simone Bolelli / Andrea Vavassori
vs
[2] Marcelo Arevalo / Mate Pavic
- A seguire
Arthur Fils vs [LL] Quentin Halys
- Non prima delle 15:00
Fabian Marozsan
vs
Jesper de Jong / [5] Andrey Rublev
- Non prima delle 16:30
[6] Jakub Mensik vs [PR] Zhizhen Zhang
GRANDSTAND 2
Inizio ore 12:00
- [1] Julian Cash / Lloyd Glasspool
vs
Yuki Bhambri / Andre Goransson
- A seguire
[8] Jiri Lehecka vs Zizou Bergs