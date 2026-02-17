ATP

ATP Doha, il programma di mercoledì 18: Sinner vs Popyrin alle 17:30, al mattino anche Bolelli/Vavassori

Gl

Di Luca De Gaspari
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner – Australian Open 2026 (foto via Twitter @AusOpen)
Jannik Sinner – Australian Open 2026 (foto via Twitter @AusOpen)

📣 Non perderti un commento: Iscritivi al canale YouTube di Ubitennis

Giornata ricchissima al Qatar ExxonMobil Open 2026 con tutti i match di secondo turno e un programma di grande spessore sul Campo Centrale.

Sezioni
CENTER COURTGRANDSTAND 1GRANDSTAND 2

Si comincia alle 11:30 italiane con Marton Fucsovics contro la testa di serie n.7 Karen Khachanov. Non prima delle 13:00 italiane spazio a uno dei match più attesi: Daniil Medvedev (n.4) contro Stefanos Tsitsipas.

Il piatto forte per l’Italia arriverà non prima delle 17:30 italiane, quando Jannik Sinner, testa di serie n.2, affronterà Alexei Popyrin nella sessione serale del Centrale. Poi Alcaraz o Rinderknech contro Royer.

Sul Grandstand 1 si parte alle 11:30 italiane con il nostro doppio Bolelli/Vavassori contro la coppia n.2 Arevalo/Pavic. A seguire Arthur Fils contro Quentin Halys, mentre non prima delle 15:00 italiane scenderà in campo Fabian Marozsan contro Jesper de Jong oppure Andrey Rublev. In serata, non prima delle 16:30, Jakub Mensik (n.6) sfiderà Zhizhen Zhang.

Sul Grandstand 2, unico match di singolare quello tra Jiri Lehecka e Zizou Bergs (2° match dalle 12)

CENTER COURT

Inizio ore 11:30

  1. Marton Fucsovics (HUN) vs [7] Karen Khachanov
  2. Non prima delle 13:00
    [4] Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas
  3. Non prima delle 17:30
    Alexei Popyrin (AUS) vs [2] Jannik Sinner (ITA)
  4. A seguire
    [1] Carlos Alcaraz (ESP) o Arthur Rinderknech (FRA)
    vs Valentin Royer (FRA

GRANDSTAND 1

Inizio ore 11:30

  1. Simone Bolelli / Andrea Vavassori
    vs
    [2] Marcelo Arevalo / Mate Pavic
  2. A seguire
    Arthur Fils vs [LL] Quentin Halys
  3. Non prima delle 15:00
    Fabian Marozsan
    vs
    Jesper de Jong / [5] Andrey Rublev
  4. Non prima delle 16:30
    [6] Jakub Mensik vs [PR] Zhizhen Zhang

GRANDSTAND 2

Inizio ore 12:00

  1. [1] Julian Cash / Lloyd Glasspool
    vs
    Yuki Bhambri / Andre Goransson
  2. A seguire
    [8] Jiri Lehecka vs Zizou Bergs
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Gauff non si nasconde, criticando la politica USA: “Non è necessario rappresentare i valori di chi è al potere”
Interviste
ATP Delray Beach Open: il giudice di sedia cancella un logo di troppo dallo smanicato di Tiafoe
ATP
WTA Dubai, per Badosa è un incubo infinito, avanza Jovic, solide Pegula e Rybakina
WTA
ATP Doha: Tsitsipas in scioltezza. Humbert crolla in meno di un’ora con Marozsan
ATP