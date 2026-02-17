Italiani in campo martedì 17 febbraio: Berrettini, Darderi, Passaro e Paolini. A che ora e dove vederli

E’ un menù ricchissimo di tennis quello in programma nella giornata di martedì 17 febbraio, che vedrà una serie di italiani impegnati nei vari tornei in giro per il globo.

Jasmine Paolini fa il suo esordio a Dubai

C’è il ritorno in campo di Jasmine Paolini nel Dubai Duty Free Tennis Championships 2026 contro la filippina Alexandra Eala. La numero uno italiana proverà a rifarsi dopo la brutta sconfitta rimediata all’esordio a Doha. Il match è in programma sul Centre Court come secondo nella sessione serale a partire dalle ore 16:00 italiane. Spostandoci a Doha, per il Qatar Exxonmobil Open 2026, rivedremo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci dal titolo in doppio a Rotterdam contro i qualificati Ray Ho e Hendrik Jebens. La coppia azzurra giocherà all’esordio contro Adam Pavlasek e John Patrick Smith (secondo match dalle ore 11:30).

Berrettini, Passaro e Darderi impegnati a Rio de Janeiro

L’Italia accende anche il Rio Open 2026 presented by Claro, dove la giornata si aprirà con l’esordio di due azzurri: Matteo Berrettini e Francesco Passaro. Il primo impegnato con Tomas Barrios Vera, mentre il secondo affronterà Dino Prizmic, nella sessione programmata a partire dalle ore 20:30 italiane. Il tennista romano avrebbe dovuto affrontare Sonego all’esordio, ma il torinese si è defilato per un problema al polso. Al suo posto il cileno, che Matteo ha sconfitto nell’unico precedente nei quarti di un Future del 2016.

Passaro invece era stato sconfitto nell’ultimo turno di qualificazione, ma le tante rinunce gli hanno consentito di entrare come lucky loser. Sempre sul Campo 2, subito dopo, toccherà a Luciano Darderi contro Juan Manuel Cerundolo, con l’obiettivo prefissato della top 20 ormai a un passo. Testa di serie numero 2, il nativo di Villa Gesell arriva in Brasile dopo la finale persa a Buenos Aires. Questo sarà il sesto confronto diretto con l’argentino, tutti avvenuti sulla terra battuta: il bilancio dice 3-2 in favore del 24enne italiano.

Bellucci per il riscatto contro Kecmanovic a Delray Beach

Infine ci sarà Mattia Bellucci che scenderà in campo non prima di mezzanotte al Delray Beach Open 2026 contro Miomir Kecmanovic. Per lui l’obbiettivo è invertire la rotta di un 2026 partito a stento, specie dopo la sconfitta all’esordio del Dallas Open contro Brandon Nakashima.

Dove vedere i match

I match del circuito ATP e WTA saranno visibili su Sky Sport o in streaming su SkyGo e Now. Il WTA 1000 di Dubai è in programma anche sul canale di SuperTennis.

ITALIANI IN CAMPO MARTEDì 17 FEBBRAIO:

WTA DUBAI

[6] J. Paolini – Alexandra Eala: secondo match dalle ore 16:00 sul Centre Court

ATP DOHA

Simone Bolelli/Andrea Vavassori – Adam Pavlasek/John-Patrick Smith: secondo match dalle ore 11:30 sulla GrandStand 3

ATP RIO DE JANEIRO

Matteo Berrettini – Tomas Barrios Vera [LL]: primo match dalle ore 20:30 sul Campo Guga Kuerten

[LL] Francesco Passaro – Dino Prizmic [Q]: primo match dalle ore 20:30 sul Campo 2

[2] Luciano Darderi – Juan Manuel Cerundolo: secondo match dalle ore 20:30 sul Campo 2

ATP DELRAY BEACH

Mattia Bellucci – Miomir Kecmanovic: non prima di mezzanotte sul Centre Court