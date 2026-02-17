WTA Dubai, Paolini: “Voglio ritrovare la forma di due anni fa. Eala talento incredibile”

Jasmine Paolini è prossima all’esordio nel Duty Free Tennis Championships 2026, dove affronterà la filippina Alexandra Eala. Per la giocatrice toscana il torneo di Dubai è ricco di momenti intensi: due anni fa sollevava il trofeo di campionessa dopo aver battuto in finale Anna Kalinskaya, grazie a un memorabile recupero da sotto 3-5 nel terzo set. Una vittoria che le consentì di diventare la terza tennista azzurra a vincere un WTA 1000, l’ottava e entrare in Top 15.

Intervistata da SuperTennis alla vigilia del suo esordio, Paolini è ritornata su quel titolo e sulle sensazioni che questo torneo le trasmette. “Qui ho ricordi fantastici. E’ stato il primo grande titolo che ho vinto. Da qui penso di aver iniziato a credere di più in me stessa, a giocare meglio, a essere più costante. È un posto speciale, spero che quest’anno riuscirò a giocare un buon torneo“.

Il titolo vinto due anni fa le diede la fiducia necessaria per potersela giocare contro le migliori giocatrici del circuito. Un attestato di appartenenza, un qualcosa che “ha cambiato molto”, afferma Paolini. “Penso che negli ultimi due anni sia stata piuttosto continua e sto cercando di continuare su questa strada. Il mio obbiettivo è ritrovare quella forma di due anni fa. L’anno scorso non è andato benissimo per via dell’infortunio alla caviglia. Voglio essere costante anche quest’anno e cercare di trovare il modo e l’equilibrio giusto per riuscirci. Non è sempre facile restare al vertice, ma sono felice di ciò che ho fatto negli ultimi due anni e spero di poter continuare su questo livello”.

A Dubai, la numero uno italiana arriva con l’obiettivo di riscattare il passo falso di Doha, sconfitta dalla ex Top 10 greca Maria Sakkari. “Ho avuto un primo turno tosto, ma potevo fare meglio. Spero di aver ritrovato un po’ di forma. Mi sto allenando questi giorni. Ho giocato il doppio a Doha, mi sono data qualche match in più“. – ha detto – “Sono arrivata ieri e ho sentito che le condizioni sono piuttosto diverse rispetto a Doha, quindi sto cercando di adattarmi un po’ e vedremo come andrà la partita. Spero di poter prendere da questi due giorni di allenamento le migliori sensazioni per poi scendere in campo il primo turno“.

Esordio che come detto sarà contro la filippina Eala – sul campo centrale, non prima delle 17:30. “Alex è un talento incredibile e qui penso che riceverà un grande supporto dalla comunità di Dubai. Sarà una partita bellissima da vedere, credo. Cercherò di preparare al meglio la tattica per il mio primo match”.