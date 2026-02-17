WTA Dubai, per Badosa è un incubo infinito, avanza Jovic, solide Pegula e Rybakina

A Dubai tanti forfait e numerosi “walk over“, in una giornata che è trascorsa senza grosse sorprese.

Non fa più notizia il ritiro a gara in corso di Paula Badosa. Stavolta è stata avanti 4-1 prima di subire cinque giochi consecutivi da Elina Svitolina. Nel corso del quinto game ha subito avvertito qualcosa, per poi ritirarsi consultandosi con il fisioterapista al termine del match. Questo è il 37º ritiro di Paula Badosa nella sua carriera. Questa serie di problemi non le consente di competere o rendere al livello che vorrebbe.

Ucraìna al turno successivo dove sfiderà Belinda Bencic.

Tutto facile per Jessica Pegula che batte 6-4 6-0 Varvara Gracheva. Francese sempre in difficoltà, subito sotto 2-0 nel primo set ma avanti solo per un game sul 4-3. L’americana troverà ora Iva Jovic.

La giovanissima tennista statunitense vince in tre set la sfida con Diana Shnaider, 6-4 1-6 6-0 in un’ora e 47′. Impressiona malgrado qualche difficoltà con la prima di servizio, ma accede al turno successivo.

Bene anche Elena Rybakina che lascia appena tre game a Kimberly Birrell. Finisce 6-1 6-2 con la kazaka che sfiderà Antonia Ruzic.

La ventitreenne croata vince un match combattuto contro Zakharova: 6-1 6-7(2) 6-1.

Momento “no” per Ekaterina Alexandrova: va fuori al primo turno anche qui a Dubai, dopo l’eliminazione anticipata rimediata a Doha da Jelena Ostapenko. La russa perde 6-2 4-6 6-1 da Magda Linette. Dopo aver messo in parità il computo dei set ha subito un parziale di 5-0 che l’ha messa ko. Ora la polacca sfiderà Clara Tauson. La danese ha vinto 6-2 6-4 su Peyton Stearns.

Doppio 6-4 per Coco Gauff che tira un sospiro di sollievo ed elimina Anna Kalinskaya in un’ora e 33′. La statunitense va avanti malgrado 12 doppi falli, in un match ricco di break, ben 10.

Fuori Emma Navarro che subisce un doppio 6-2 da Elise Mertens in un match a senso unico durato 76′.

Passa il turno agevolmente Sorana Cirstea che batte Linda Noskova 6-1 6-4 in un’ora e 9′. Cade, dunque, la testa di serie n. 10 del torneo.

Walk over per Mirra Andreeva che sfrutta il ritiro di Daria Kastakina, fa lo stesso Belinda Bencic che avrebbe dovuto giocare con Sara Bejek, da poco n. 41 del mondo.

Ritiro anche per Ella Seidel che, dopo aver perso 6-0 il primo set, ha anticipatamente stretto la mano a Jaqueline Cristian.