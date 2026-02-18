ATP Doha: Bolelli e Vavassori non si fermano più. Battuti Arevalo e Pavic, è semifinale

S. Bolelli/A. Vavassori b. [2] M. Arevalo/M. Pavic 7-6(2) 6-3 10-7

Non si arresta più la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dopo il titolo di Rotterdam, gli azzurri raggiungono la semifinale anche in quel di Doha, cogliendo una grande vittoria sulle seconde teste di serie del torneo, Marcelo Arevalo e Mate Pavic, al match tiebreak, con il punteggio di 7-6(2) 6-3 10-7.

Dopo aver subito quattro sconfitte nei primi quattro scontri diretti, il duo italiano è in serie aperta contro gli ex numeri 1: infatti quella al Qatar ExxonMobil Open è la terza vittoria consecutiva contro Arevalo e Pavic.

Bolelli e Vavassori si giocheranno l’accesso alla seconda finale di fila contro i vincenti tra Popyrin/Tsitsipas e Heliovaara/Patten.

Il match

Nel primo set, Bolelli e Vavassori sono costretti alla rimonta, quando, nel terzo gioco, cedono la battuta a 0. Il passaggio a vuoto non irretisce gli azzurri, che con personalità rimangono a contatto nel punteggio. Sul 5-4 Arevalo e Pavic servono per certificare il vantaggio nel computo dei parziali. Tuttavia, nonostante i due set point, mancano la zampata decisiva, consentendo agli italiani il riaggancio sul 5-5. È il tiebreak a consegnare a Simone e Andrea il primo set. La coppia azzurra è pressoché perfetta e compie subito l’allungo decisivo fino al 5-0, per poi sigillare la frazione di gioco per 7 punti a 2.

Nel secondo set Arevalo e Pavic reagiscono alle occasioni mancate e, dopo una fase di sostanziale equilibrio, rompono gli indugi con il break decisivo nell’ottavo game, che consente loro di pareggiare i conti per 6-3.

Serve dunque il match tiebreak per scegliere la prima coppia semifinalista. Bolelli e Vavassori mettono a referto due minibreak che li innalza fino al 5-2 e, difendendoli, arrivano ad avere match point sul 9-4. Nonostante l’abbozzo di rimonta da parte degli avversari, gli italiani si prendono la partita alla quarta occasione utile.