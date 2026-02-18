WTA Dubai: Gauff sopravvive al disastro e rimane un tabù per Mertens. Vince in rimonta Svitolina

[3] C. Gauff b. E. Mertens 2-6 7-6(9) 6-3

Al pronti via, in quel di Doha, Coco si caccia subito nei guai con i proverbiali problemi al servizio che anticipano la loro venuta: due doppi falli e tre palle break servite per Mertens. Gauff completa l’inizio shock con un dritto che atterra in corridoio. La belga legittima il vantaggio e vola 2-0. Nonostante il suo rendimento in risposta vada a fasi alterne, la numero 4 al mondo ottiene subito l’occasione di controbreak. La belga tira fuori dal cilindro il primo ace di giornata e si salva. La nativa di Delray Beach più sbaglia, più si innervosisce. L’avversaria sente il momento e si procaccia altre due palle break, con il rovescio di Gauff a tradire; incassato il doppio vantaggio, Mertens prende il largo. Coco a stento tiene il proprio turno in battuta, ma non ci sono altre occasioni per rientrare: 6-2 per la belga.

L’obiettivo dell’americana è cancellare dalla mente i 21 errori non forzati del primo set. Invece, si mette in salita anche il secondo parziale con il break subito in apertura. L’attenzione della numero 22 del ranking cala di una tacca e viene prontamente raggiunta. E’ la scialuppa di salvataggio che serviva a Gauff, che poi piazza il secondo break di fila approfittando di qualche errore di Mertens. Coco fallisce l’appuntamento con il quarto game di fila e fa ritornare il match on serve, con l’ennesima prova lampante di discontinuità. L’ottavo game sembra essere quello giusto quando va a servire per allungare il match. Niente da fare, Gauff perde tre game di fila, e questa volta è Mertens ad avere la chance di mandare i titoli di coda. Ma trema e, cedendo il servizio a 0, si va al tie-break.

Coco si fa rimontare e si va ad oltranza dove va in scena l’harakiri dei doppi falli, con entrambe a concedere la chance per chiudere dopo un doppio errore al servizio. Mertens sciupa tre match point, Gauff rimane miracolosamente in vita e al secondo set point passa dopo un punto, e una partita, passato a rincorrere. L’americana la sfanga 11-9 e si va al terzo. E lì la maggior freschezza e attitudine fa la differenza. Dopo uno scambio di break sul 3-2 e 3-3 Gauff mette la freccia nel settimo game, trovando l’allungo decisivo che le regala i quarti di finale al WTA 1000 di Doha. Affronterà Cirstea o Eala.

[7]E.Svitolina b. [9]B.Bencic 4-6 6-1 6-3

Una versione diesel di Elina Svitolina per strappare il pass dei quarti di finale del Master 1000 di Dubai. La tennista ucraina completa la rimonta su Belinda Bencic. Che, dopo aver fatto suo un equilibrato primo set, subisce il ritorno dell’avversaria che la batte per la quarta volta consecutiva. Il settimo confronto tra le due inizia con tre game interlocutori, prima che il tappo della partita salti. Break e controbreak accendono il primo parziale, ma la zampata definitiva arriva nel settimo game che lancia l’elvetica. Qualche patema in fase di chiusura, con la nativa di Odessa a rimontare da 40-0 e la n.9 del seeding a rifugiarsi nel servizio, curva esterna e botta centrale, per scrivere 6-4 e 1-0.

Dopo aver tenuto la battuta ai vantaggi nel turno inaugurale, Svitolina inaugura il personalissimo monologo per risalire la china con Bencic a farsi strappare il servizio due volte e ritrovarsi, inaspettatamente sino a quel momento, sotto 5-0 e con il terzo set ormai alle porte. Il secondo parziale si conclude 6-1 in 35′ con l’inerzia totalmente ribaltata in favore dell’ucraina. Il copione si ripete anche nel set decisivo, con la numero 9 al mondo a brekkare altre due volte e volare sul 3-0, per un 9-1 di parziale negli ultimi dieci game.

Bencic tampona l’emorragia evitando la conferma del secondo break a Svitolina, ma l’ucraina ormai è in palla e bisgona aspettare il game del 5-2 prima che la tennista svizzera riesca a tenere il servizio nell’arco del terzo set. Moto d’orgoglio dell’elvetica, complice il quarto doppio fallo dell’avversaria, che prova a concedersi una chance andando a servire per il 5-4. Niente da fare, dopo il nastro benevolo del primo punto del nono game, arrivano quattro punti consecutivi di Elina che evita complicazioni e torna ai quarti di finale di Dubai.