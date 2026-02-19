WTA Miami, Sabalenka e Swiatek guidano l’entry list ricca di stelle. Paolini e Cocciaretto uniche azzurre presenti

E’ stata annunciato l’entry list del Wta 1000 di Miami, in programma dal 18 al 29 marzo all’Hard Rock Stadium di Miami, Florida. Salvo forfait dell’ultimo minuto, dovrebbero essere presenti tutte le top players: da Sabalenka a Swiatek, passando per Rybakina, Andreeva e Gauff.

2026 Miami Open Entry Lists pic.twitter.com/QI0Ag2uhbs — 🩵 (@VenusGauff) February 18, 2026

L’ Italia si presente ai nastri di partenza con la numero uno Jasmine Paolini (8), assieme a lei Elisabetta Cocciaretto (40), unica altra tennista azzurra in entry list.

Per quanto riguarda i nomi di punta la numero 1 Aryna Sabalenka tornerà per difendere il titolo vinto lo scorso anno contro Pegula. Mentre la numero 2 Iga Swiatek è pronta a tornare all’assalto del Miami Open dopo il titolo conquistato nel 2022.

Un occhio di riguardo anche alle giovani promesse, prima su tutte la 18enne russa Mirra Andreeva (7). Oltre a lei attenzione a Iva Jovic (20), Tereza Valentova (43), e anche alle 19enni Victoria Mboko (10) e Maya Joint (28). Per le padrone di casa particolare attenzione riceveranno la numero 4 Coco Gauff, la numero 5 Jessica Pegula e la numero 6 Amanda Anisimova.

Il torneo inizierà con le qualificazioni a partire da domenica 15, fino a martedì 17 marzo. Il tabellone principale prenderà il via nella giornata di martedì 17 e, per la prima volta, includerà una sessione serale sullo Stadium Court per chiudere la Women’s Empowerment Day del Miami Open. Il torneo si concluderà con la finale del singolare femminile sabato 28 marzo.