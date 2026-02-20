ATP Doha, Mensik: “La vittoria su Sinner è la migliore della mia carriera finora”

Jakub Mensik ha fatto lo sgambetto della settimana. Al Qatar ExxonMobil Open il ventenne ceco ha sconfitto in tre set il numero 2 del mondo Jannik Sinner nel loro primo testa a testa. Ora il campione recente del 250 di Auckland sfiderà Arthur Fils nella semifinale dell’ATP 500 di Doha. Prima di questo, però, l’attuale numero 16 del mondo (ma 13 virtuale, best ranking) si è concesso ai giornalisti – tra cui anche il direttore Ubaldo Scanagatta – a seguito del successo sul n° 2 del mondo.

Mensik: “Sono entrato in campo consapevole di poter battere chiunque”

“Ovviamente è stata una bella vittoria”, ha analizzato Mensik nel post-partita. “Jannik è un bravo ragazzo, un gran campione. Ciò che è riuscito a raggiungere nella sua giovane carriera è piuttosto impressionante. Prima del match sapevo la caratura dell’avversario che avrei sfidato, ma non ho cambiato per questo la mia mentalità vincente. Sono entrato in campo consapevole di poter battere chiunque. Ci sono stati alti e bassi, ma ho cercato comunque di godermi ogni minuto. Nel secondo set ho perso un po’ di intensità. Sono contento che sia nel primo che nel terzo parziale ho servito bene e anche da fondocampo gli scambi sono andati sempre meglio. Sono riuscito a trovare un buon ritmo”.

Mensik: “Iniziare così tardi la sera è impegnativo”

L’aver iniziato con il piede giusto il parziale decisivo è stato fondamentale per il ceco, che è stato bravo a intascare il break nel gioco d’apertura e se l’è poi tenuto stretto sino al successo. “Nel secondo set mi è scesa un po’ l’energia ed è per questo che ho deciso di prendermi un toilet break”, ha spiegato Jakub in risposta a una domanda del direttore Ubaldo Scanagatta. “Ho cercato di scuotermi un po’. Poi sono tornato ad avere una buona intensità nel parziale decisivo. Ovviamente quando si riesce a conquistare il break non dico che sia facile chiudere i set, ma sicuramente la fiducia aumenta”.

L’energia è stata quindi un elemento chiave del match, iniziato tardi la sera. “Sia fisicamente che mentalmente è stata una battaglia dura. Iniziare così tardi la sera e terminare all’una è impegnativo a livello fisico. Non è facile essere qua da tutto il giorno ed entrare in campo alle undici. Per questo sono contento di essere riuscito a mantenere un buon livello di energia sia nel primo che nel terzo set”.

ATP Doha, Mensik: “Sinner e Alcaraz i migliori al mondo, poi arriviamo noi”

Mensik non si è poi sottratto dall’esprimere parole di stima verso Sinner, che insieme ad Alcaraz sta dominando il tennis da ormai un paio d’anni. “Il nostro lavoro consiste nel provare a prenderli e cercare di seguire i loro passi”, ha affermato Jakub. “Quello che stanno facendo è incredibile. Non so se Jannik oggi non abbia avuto una delle migliori giornate. Nel tie-break sono riuscito a piazzare solamente prime di servizio e mi hanno aiutato parecchio. Lui ha commesso un errore e gli è costato caro”.

Questa vittoria contro uno dei migliori giocatori del mondo, sommata alla conquista del titolo di Miami lo scorso marzo, non possono che dare fiducia al nativo di Prostejov. “Jannik e Carlos, in questo momento, sono i migliori del mondo. Poi arriviamo tutti noi. Battere uno dei due e riuscire a vincere titoli importanti dà sicuramente una bella dose di fiducia. Ti mostra che stai lavorando bene”.

Ma si tratta della sua miglior vittoria in carriera? “Sicuramente”, ha risposto di getto Mensik a seguito di una domanda posta dal direttore. Poi, dopo aver fatto un attimo mente locale, ha dichiarato: “Certo, ci sono anche quelle a Miami… Però adesso la partita è finita da un’ora e si fa anche un po’ fatica a comparare”.