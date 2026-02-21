Interviste

ATP Delray Beach, Cobolli: “Ho rimosso i social per 2 settimane. Con Wong fiero dell’atteggiamento”

"A volte devi farlo perché stare sempre al telefono non è salutare per te stesso", ha detto Flavio Cobolli da Delray Beach sulla pausa dai social

Di Pietro Sanò
Flavio Cobolli – ATP Delray Beach 2026 (@DelrayBeachOpen)
L’alba del 2026, così come quella del 2025, non è stata idilliaca per Flavio Cobolli. Uno sfortunato malessere a Melbourne ha compromesso la sua permanenza nel primo Grand Slam della stagione, e l’approdo nei successivi tornei (prima in Europa poi negli Stati Uniti) ha confermato qualche difficoltà dell’azzurro di ‘accendersi’ e rimettere in moto quel tennis fluido e vivace che ha portato l’ItalDavis sul tetto del mondo per la terza volta consecutiva.

“Ho fatto un grande match, sono davvero fiero”

Le poco prolifiche parentesi di Montpellier e Dallas hanno lasciato spazio una ritrovata brillante versione di Flavio, in quel di Delray Beach, dov’è tornato a incantare, anche con colpi da cineteca che hanno letteralmente invaso il web. Anche in viso, il tennista capitolino è tornato sorridente ed entusiasta, specialmente al termine dell’incontro tiratissimo, portato a casa contro il talentuoso Coleman Wong, sconfitto in tre set dallo stesso azzurro, che a fine match ha ammesso: Oggi ho fatto un grande match, con un grande atteggiamento. Sono molto orgoglioso di me stesso. Dopo aver perso il secondo set non è stato facile restare dentro la partita e guardare avanti verso il terzo set, ma ce l’ho fatta, quindi sono davvero fiero”, ha confessato Flavio nell’intervista post-partita.

“La presenza della mia ragazza ha aiutato”

Il ventitreenne, nato a Firenze, ha anche rivelato di aver fatto un piccolo digiuno dai Social, fonte di distrazione e talvolta nocivi: “A volte devi farlo perché stare sempre al telefono non è salutare per te stesso. Quindi ho rimosso Instagram e TikTok per due settimane. Ma tornerò di sicuro”. E in zona mista, Flavio, ha rilasciato parole al miele per la sua dolce metà, Matilde, presente (ancora per pochi giorni) nella tournée statunitense insieme al numero 20 del mondo: “Sicuramente ha aiutato il mio stato mentale. Perché lei sta con me tutto il giorno. Mi conosce molto bene. Sa quando deve parlarmi. Sa quando ho bisogno di tempo. Quindi è molto bello essere qui con lei. La prossima settimana ricomincia a lavorare. Quindi forse gli ultimi cinque, sei giorni sarà con me. Cosa posso dire? Grazie. Grazie a Mati. Sono sicuro che sarà la mia ragazza per il resto della mia vita”.

