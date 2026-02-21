ATP Delray Beach, la preview di Korda-Cobolli: due amici per un solo posto in finale

Si fanno prove di ‘Sunshine Double’ in quel di Delray Beach. Il circuito sbarcherà tra un paio di settimane in California per il primo ‘1000’ della stagione, nella ventosa Coachella Valley. Mentre in Florida, nel 250 del Delray Beach Open, Flavio Cobolli e Sebastian Korda si contendono un posto nella finalissima della competizione, che sarebbe la prima in questo 2026 per entrambi, a livello Tour. Il padrone di casa ha in realtà già raggiunto un atto decisivo nella corrente annata, ma in un Challenger, a San Diego, utile per sgranchire le gambe in vista dei grandi appuntamenti.

Sebastian e Flavio, amici e figli d’arte

La ‘mini-crisi’ di Flavio sembra già archiviata, e a dispetto del lunghissimo digiuno avuto a inizio 2025 – dove ha trovato la prima vittoria nel circuito maggiore soltanto ad aprile – questo infimo filotto di sconfitte non ha nemmeno solleticato l’azzurro, che ha ritrovato la quadra e la fiducia sul cemento statunitense. Quanti elementi in comune, condividono Sebastian e Flavio. I due, colleghi e super amici, sono entrambi figli d’arte. P

etr Korda è stato una leggenda del nobil sport di racchetta, e si spinse sino alla seconda posizione del ranking (suo best), trionfando persino in una prova del Grand Slam, nel 1998, a Melbourne. Anche Stefano, padre di Flavio, è stato un professionista. Certo, non avrà raggiunto i risultati notevoli del cecoslovacco, ma è stato comunque numero 236 del ranking, raggiungendo buoni piazzamenti a livello Challenger. Inoltre, non è da tutti vantare una vittoria contro l’iconico Stan Wawrinka, che Cobolli Senior sconfisse nella tappa di Brindisi, ai quarti di finale, nel lontano 2003.

Korda-Cobolli, fu polemica a Roma

Chiusa la parentesi genitoriale, passiamo alla sfida tra Cobolli e Korda Jr. I numeri 20 e 50 del mondo, si sono già sfidati un paio di volte a livello ATP, ed entrambi i precedenti hanno visto protagonista il classe ‘2000 di Bradenton. Al Foro italico, nel 2024, l’epilogo dell’incontro tra i due fu spiacevole, e non di certo per ragioni comportamentali dei due tennisti, quanto più per il pubblico capitolino, tutt’altro che impeccabile. “I fan dietro di me hanno insultato la mia fidanzata, la mia famiglia e il mio team per 2 ore e mezza”, ha spiegato Korda, bersagliato soltanto per motivi di fede calcistica che lo legano alla Juventus, poiché la compagna, Ivana Nedved, è figlia dell’ex calciatore e dirigente bianconero.

Ai comportamenti riprovevoli degli spalti del Granstand, lo statunitense ha replicato con un bacio polemico e un ‘Forza Juve’ rivolto al gruppo di tifosi che lo aveva preso di mira. Vicende extra-campo a parte, in quel frangente Korda si impose in tre set su Cobolli, col quale condividerà il campo, proprio a Roma, anche l’anno successivo, ma in doppio. L’affiatata coppia di amici – beccata a scherzare in videochiamata durante l’ultimo Miami Open – non pescò bene, però, nel sorteggio del tabellone degli Internazionali d’Italia, e all’esordio fu agevolmente sconfitta dal solidissimo duo Heliovaara/Patten, campioni Slam nella specialità del doppio.

Due anni dopo: il mondo alla rovescia

La sfida Korda-Cobolli, nel 2024, valse anche una finalissima, proprio nella capitale degli Stati Uniti, Washington. Flavio illuse dopo un meraviglioso primo set, ma la classe del padrone di casa lo travolse rapidamente, e nei restanti due set l’azzurro raccolse soltanto un paio di game. È passato poco più di un anno e mezzo dall’ultimo scontro tra Sebastian e Flavio, e adesso il mondo sembra rovesciato al contrario.

In quel luglio del 2024, Flavio era un giovane tennista – soltanto n. 48 del ranking – che aveva da poco abbandonato il circuito minore, a caccia della sua vera identità e del grande salto che lo avrebbe portato tra i grandi. Sebastian, invece, in quanto promessa già affermata dello scenario tennistico, cercava posto tra la top 20, e col suo tennis brillante, l’avrebbe trovata per la prima volta proprio dopo quel trionfo nel ‘500 di Washington, ma un inaspettato infortunio al gomito, nell’ottobre dello stesso anno, ha complicato le cose, rallentando la sua progressione verso l’élite.

Flavio vs Stati Uniti

Flavio e Sebastian, oggi, vivono due momenti della carriera differenti. L’azzurro ha attraversato un periodo magico, grazie alla convocazione in Davis e le sue finals 8 da protagonista, dove ha trascinato, di forza, l’Italia verso la terza insalatiera consecutiva. A Delray Beach, in semifinale, vede solo bandiere a stelle e strisce intorno a sé: Korda, l’ostacolo prima della finale, e qualora dovesse riuscire a battere il caro amico, troverebbe uno tra Tien e Paul nel match valido per il titolo.

Neutralizzare la classe e il gioco brillante di Sebastian Korda non sarà semplice per Flavio, che non parte favorito in questa sfida, dove, tra l’altro, avrà il pubblico contro. Il padrone di casa ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma, battendo prima Michelsen e poi Casper Ruud ai quarti. Insomma, lo statunitense e il tennista capitolino, nonostante la grande amicizia che li accomuna, non si risparmieranno sul campo centrale di Delray, dove ogni punto sarà una lotta. Un titolo prima del logorante e prestigioso ‘Sunshine Double’ significherebbe fare il pieno di autostima per due masters 1000 consecutivi che potrebbe svoltare del tutto la stagione, prima del lungo swing sulla terra rossa europea.