WTA Austin: assenti le italiane, Pegula favorita ma attenzione alla giovane Jovic

Giunge alla quarta edizione l’ATX Open di Austin, manifestazione in avvio da lunedì 23 febbraio e che ha già avuto dal 2023 come vincitrici Marta Kostyuk, Yuan Yue e Jessica Pegula. L’americana di Buffalo, reduce dalla vittoria in quel di Dubai, è anche la principale favorita nell’evento texano e ai sedicesimi di finale dovrà vedersela con la slovacca Rebecca Sramkova, ex top 40 da poco uscita dalle prime cento posizioni. Per Pegula al secondo turno potrebbe esserci Bianca Andreescu e il primo teorico confronto con una testa di serie è previsto nei quarti con la settima favorita, la connazionale Cathy McNally.

Il secondo quarto di finale teorico vede convergere Xinyu Wang, cinese terza testa di serie e a un solo passo dal raggiungere il suo best ranking a quota 32, e Varvara Gracheva, tennista francese e già russa, ben comportatasi nel doppio impegno mediorientale a Doha e Dubai.

La stella principale della parte bassa del tabellone è Iva Jovic, diciottenne da poco entrata tra le migliori venti del mondo ma sconfitta da Elisabetta Cocciaretto nella finale di Hobart; il suo ostacolo di primo turno è la russa Anna Blinkova e il secondo uscirà dalla sfida tra Ajla Tomljanovic e Venus Williams. La giovane croata Petra Marcinko e la testa di serie sorteggiata nel quarto teorico di Iva.

Risalendo il main draw per l’ultimo quarto di finale le favorite sulla carta sono la statunitense Peyton Stearns, numero 4, e l’ungherese Ana Bondar, numero 6. Assenti atlete azzurre, durante la domenica sono previsti gli incontri di qualificazione per stabilire le sei promosse del tabellone cadetto: la prima favorita del drappello è la ventenne ceca Nikola Bartunkova.