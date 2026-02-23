ATP Delray Beach: Korda passeggia su Paul nella finalissima. Terzo titolo ATP per il figlio d’arte

La finale del Delray Beach Open – al contrario di quanto accaduto a Rio – ha raccontato dell’incontrastato dominio di Sebastian Korda, padrone del derby statunitense dal primo all’ultimo punto del match. Si è arreso in meno di un’ora e trenta Tommy Paul – numero 5 del seeding -, sconfitto col netto di score di 6-4 6-3 dal figlio d’arte nella seconda finale a stelle e strisce del 2026, dopo quella di Dallas tra Fritz e Shelton.

Korda ha conquistato in Florida il suo terzo titolo ATP, dopo Parma ‘2021 e Washington ‘2024 (in entrambe le occasioni ha sconfitto avversari azzurri in finale. Prima Cecchinato poi Cobolli). Grazie al successo sul connazionale Paul è tornato alla 40esima posizione del ranking, ma è ancora ben lontano dal suo best (15).

S. Korda b. [5] T. Paul 6-4 6-3

Lo spettacolo dell’atto decisivo nella contea di Palm Beach è stato affievolito dal forte vento che si è abbattuto sul campo centrale di Delray, penalizzando la qualità dei colpi di Sebastian Korda e Tommy Paul. Dopo 9 game di assoluto equilibrio, e nessuna palla break avuta, da una parte e dall’altra, Paul ha servito due deboli seconde di servizio, e Korda, in vantaggio nel game di risposta per 15-30, ha messo alla prova il bimane del connazionale, particolarmente in difficoltà sul lato sinistro col vento che soffiava proprio contro di lui. Sono bastati un paio di slice ben piazzati per mandare fuori giri il rovescio del numero 24 del mondo, consegnatosi con particolare facilità al figlio del leggendario Petr.

L’unico neo della quasi impeccabile gestione del match di Korda si è presentato al primo game del secondo parziale, nel quale Sebastian è caduto nel tranello del palleggio prolungato con l’avversario, che ha atteso il momento propizio per scheggiare – appena – la riga con un dritto mortifero.

Paul ha strappato il servizio al nativo di Bradenton per la prima volta nel match, ma la sfida non ha affatto cambiato volto, e Korda è stato lesto a riprenderne il controllo soltanto una manciata di minuti più tardi. Paul è sprofondato repentinamente in un’innumerevole quantità di gratuiti, portando Korda a pochi passi dal traguardo nel giro di tre game. Il cinque del seeding, dopo un prolungato passaggio a vuoto è stato costretto a salvare l’ennesima palla break del derby statunitense. Ma una volta riuscitoci, le sorti della finale hanno comunque premiato il solidissimo Sebastian Korda, laureatosi campione dell’edizione 2026 di Delray Beach.