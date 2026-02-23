Classifica WTA: Paolini recupera una posizione, Andreeva in difficoltà

Il quarto titolo Masters 1000 vinto da Jessica Pegula non le consente di guadagnare posizioni in classifica WTA. L’americana resta n.5 a meno di 100 punti da Coco Gauff. Recentemente semifinalista allo US Open, Pegula consolida comunque la sua posizione tra le migliori dieci del mondo. Una presenza ininterrotta da quasi quattro anni, nonostante l’età non più giovanissima. Come già sottolineato in altri articoli, il trionfo al Dubai Duty Free Tennis Championships consente a Pegula di salire al secondo posto della classifica WTA Race, dietro solo ad Elena Rybakina, la vera protagonista del circuito negli ultimi mesi.

Anche la finalista di Dubai, Elina Svitolina, non guadagna posizioni in classifica, rimanendo ferma alla nona posizione nonostante i punti guadagnati. Ma tra lei e Mirra Andreeva e Jasmine Paolini la distanza si è ridotta a circa 200 punti. A proposito di Andreeva e Paolini: Jasmine risale al settimo posto della classifica WTA, non per merito suo (dato che è uscita prematuramente a Dubai), ma a causa dei punti in scadenza per Mirra Andreeva, campionessa in carica di Dubai, che scende all’ottava posizione.

La russa dovrà fronteggiare a breve una nuova scadenza importante, avendo vinto anche il titolo a Indian Wells lo scorso anno. Senza quegli ulteriori 1000 punti sarebbe fuori dalla top ten in questo momento. Anche Paolini deve prestare attenzione alle prossime uscite. Se è vero che la prima grossa cambiale in scadenza sarà a maggio, con gli Internazionali di Italia, è altrettanto vero che prima di allora ha 770 punti in uscita (semifinali a Miami e a Stoccarda i risultati più importanti da confermare). Insomma, la sua posizione in top ten non è così solida come potrebbe sembrare.

In top20, non ci sono movimenti eclatanti. Clara Tauson, finalista a Dubai un anno fa, limita i danni arrivando ai quarti, ma perde due posizioni, scivolando al n.17. Nuovo best ranking per Iva Jovic, che sale di due posizioni e arriva al n.18.

Alle spalle delle prime della classe, ci sono altri, numerosi, best ranking. Segnaliamo quelli di Alexandra Eala che, eliminato Paolini a Dubai, guadagna ben 16 posti raggiungendo la posizione n.31, di Janice Tjen che sale di 10 posti, arrivando al n.36, e di Antonia Ruzic che con 16 posizioni i più quest’oggi si ritrova al n.51. Più indietro in classifica torna a farsi vedere l’ex n.2 del mondo Paula Badosa che si riporta al n.65, con ben 14 posti messi alle spalle, nonosatante il ritiro al secondo turno a Dubai con qualche strascico polemico.

Infine, sono in grande difficoltà Sofia Kenin, che un anno fa era riuscita a tornare nei quarti a Dubai e oggi lascia per strada 14 posizioni, scendendo al n.44, Marketa Vondrousova, che perde 8 posizioni crollando al n.45 e Mccartney Kessler in discesa di 9 posti al n.40.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 20 10675 2 0 Iga Swiatek 20 7588 3 0 Elena Rybakina 22 7253 4 0 Coco Gauff 20 6803 5 0 Jessica Pegula 23 6768 6 0 Amanda Anisimova 21 6070 7 +1 Jasmine Paolini 19 4047 8 -1 Mirra Andreeva 20 4001 9 0 Elina Svitolina 16 3845 10 0 Victoria Mboko 23 3214 11 +1 Ekaterina Alexandrova 26 2918 12 +1 Belinda Bencic 19 2898 13 -2 Karolina Muchova 16 2668 14 0 Linda Noskova 23 2421 15 +2 Madison Keys 19 2351 16 0 Naomi Osaka 21 2324 17 -2 Clara Tauson 24 2095 18 +2 Iva Jovic 21 2095 19 -1 Liudmila Samsonova 23 2050 20 -1 Emma Navarro 26 2045 21 0 Diana Shnaider 26 1953 22 0 Elise Mertens 22 1936 23 0 Anna Kalinskaya 22 1813 24 0 Qinwen Zheng 15 1758 25 0 Emma Raducanu 23 1645 26 +1 Jelena Ostapenko 21 1600 27 +2 Leylah Fernandez 27 1598 28 -2 Marta Kostyuk 19 1583 29 -1 Maya Joint 30 1549 30 +3 Xinyu Wang 24 1438 31 +16 Alexandra Eala 29 1432 32 +2 Maria Sakkari 26 1410 33 +6 Jaqueline Cristian 27 1367 34 +4 Marie Bouzkova 23 1347 35 -3 Sorana Cirstea 24 1344 36 +10 Janice Tjen 25 1341 37 +4 Sara Bejlek 21 1341 38 -3 Lois Boisson 24 1337 39 -3 Ann Li 26 1333 40 -9 Mccartney Kessler 26 1324 41 -1 Elisabetta Cocciaretto 29 1290 42 +3 Hailey Baptiste 25 1274 43 -1 Katerina Siniakova 23 1269 44 -14 Sofia Kenin 26 1267 45 -8 Marketa Vondrousova 15 1263 46 -3 Tereza Valentova 18 1256 47 +3 Magda Linette 24 1234 48 0 Jessica Bouzas Maneiro 24 1202 49 -5 Dayana Yastremska 23 1170 50 +3 Barbora Krejcikova 17 1156

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Se Jasmine Paolini guadagna una posizione e risale al n.7 del ranking mondiale, Elisabetta Cocciaretto ne perde uno e scende al n.41. Per il resto, non si registrano movimenti particolarmente significativi delle altre italiane in classifica. Continua il momento positivo di Camilla Rosatello che, dopo il +7 della scorsa settimana, compie un ulteriore balzo di nove posizioni, salendo fino al n.208.

Arretra invece Jessica Pieri, che perde sei posti e scende al n.252. Da segnalare, infine, il nuovo best ranking per Jennifer Ruggeri. Grazie ai quarti di finale raggiunti nel torneo ITF di Antalya, guadagna cinque posizioni e si porta al n.311.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 7 +1 Jasmine Paolini 19 4047 41 -1 Elisabetta Cocciaretto 29 1290 139 -2 Lucrezia Stefanini 27 550 143 -3 Lucia Bronzetti 30 540 165 -1 Nuria Brancaccio 24 443 196 -3 Lisa Pigato 25 374 206 -1 Silvia Ambrosio 27 351 208 +9 Camilla Rosatello 25 346 252 -6 Jessica Pieri 27 285 266 +3 Tyra Caterina Grant 19 266 276 -1 Dalila Spiteri 23 249 290 +1 Samira De Stefano 26 230 311 +5 Jennifer Ruggeri 21 209 322 +4 Aurora Zantedeschi 25 204 340 0 Francesca Pace 18 189 366 +1 Giorgia Pedone 24 173 385 -2 Tatiana Pieri 21 164 386 -2 Miriana Tona 20 164 392 -3 Diletta Cherubini 30 161 410 -2 Vittoria Paganetti 21 152

NEXT GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Non ci sono movimenti nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Mirra Andreeva guida la classifica, tallonata da Victoria Mboko e Iva Jovic che nelle ultime settimane si sono avvicinate sensibilmente alla russa. Con i 1000 punti in scadenza ad Andreeva a Indian Wells, è tutt’altro che scontata la sua permanenza in vetta al termine del Sunshine Double.