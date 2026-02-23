Classifica WTA: Paolini recupera una posizione, Andreeva in difficoltà

Il quarto titolo Masters 1000 vinto da Jessica Pegula non le consente di guadagnare posizioni in classifica WTA. L’americana resta n.5 a meno di 100 punti da Coco Gauff. Recentemente semifinalista allo US Open, Pegula consolida comunque la sua posizione tra le migliori dieci del mondo. Una presenza ininterrotta da quasi quattro anni, nonostante l’età non più giovanissima. Come già sottolineato in altri articoli, il trionfo al Dubai Duty Free Tennis Championships consente a Pegula di salire al secondo posto della classifica WTA Race, dietro solo ad Elena Rybakina, la vera protagonista del circuito negli ultimi mesi.
Anche la finalista di Dubai, Elina Svitolina, non guadagna posizioni in classifica, rimanendo ferma alla nona posizione nonostante i punti guadagnati. Ma tra lei e Mirra Andreeva e Jasmine Paolini la distanza si è ridotta a circa 200 punti. A proposito di Andreeva e Paolini: Jasmine risale al settimo posto della classifica WTA, non per merito suo (dato che è uscita prematuramente a Dubai), ma a causa dei punti in scadenza per Mirra Andreeva, campionessa in carica di Dubai, che scende all’ottava posizione.
La russa dovrà fronteggiare a breve una nuova scadenza importante, avendo vinto anche il titolo a Indian Wells lo scorso anno. Senza quegli ulteriori 1000 punti sarebbe fuori dalla top ten in questo momento. Anche Paolini deve prestare attenzione alle prossime uscite. Se è vero che la prima grossa cambiale in scadenza sarà a maggio, con gli Internazionali di Italia, è altrettanto vero che prima di allora ha 770 punti in uscita (semifinali a Miami e a Stoccarda i risultati più importanti da confermare). Insomma, la sua posizione in top ten non è così solida come potrebbe sembrare.
In top20, non ci sono movimenti eclatanti. Clara Tauson, finalista a Dubai un anno fa, limita i danni arrivando ai quarti, ma perde due posizioni, scivolando al n.17. Nuovo best ranking per Iva Jovic, che sale di due posizioni e arriva al n.18.
Alle spalle delle prime della classe, ci sono altri, numerosi, best ranking. Segnaliamo quelli di Alexandra Eala che, eliminato Paolini a Dubai, guadagna ben 16 posti raggiungendo la posizione n.31, di Janice Tjen che sale di 10 posti, arrivando al n.36, e di Antonia Ruzic che con 16 posizioni i più quest’oggi si ritrova al n.51. Più indietro in classifica torna a farsi vedere l’ex n.2 del mondo Paula Badosa che si riporta al n.65, con ben 14 posti messi alle spalle, nonosatante il ritiro al secondo turno a Dubai con qualche strascico polemico.
Infine, sono in grande difficoltà Sofia Kenin, che un anno fa era riuscita a tornare nei quarti a Dubai e oggi lascia per strada 14 posizioni, scendendo al n.44, Marketa Vondrousova, che perde 8 posizioni crollando al n.45 e Mccartney Kessler in discesa di 9 posti al n.40.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|20
|10675
|2
|0
|Iga Swiatek
|20
|7588
|3
|0
|Elena Rybakina
|22
|7253
|4
|0
|Coco Gauff
|20
|6803
|5
|0
|Jessica Pegula
|23
|6768
|6
|0
|Amanda Anisimova
|21
|6070
|7
|+1
|Jasmine Paolini
|19
|4047
|8
|-1
|Mirra Andreeva
|20
|4001
|9
|0
|Elina Svitolina
|16
|3845
|10
|0
|Victoria Mboko
|23
|3214
|11
|+1
|Ekaterina Alexandrova
|26
|2918
|12
|+1
|Belinda Bencic
|19
|2898
|13
|-2
|Karolina Muchova
|16
|2668
|14
|0
|Linda Noskova
|23
|2421
|15
|+2
|Madison Keys
|19
|2351
|16
|0
|Naomi Osaka
|21
|2324
|17
|-2
|Clara Tauson
|24
|2095
|18
|+2
|Iva Jovic
|21
|2095
|19
|-1
|Liudmila Samsonova
|23
|2050
|20
|-1
|Emma Navarro
|26
|2045
|21
|0
|Diana Shnaider
|26
|1953
|22
|0
|Elise Mertens
|22
|1936
|23
|0
|Anna Kalinskaya
|22
|1813
|24
|0
|Qinwen Zheng
|15
|1758
|25
|0
|Emma Raducanu
|23
|1645
|26
|+1
|Jelena Ostapenko
|21
|1600
|27
|+2
|Leylah Fernandez
|27
|1598
|28
|-2
|Marta Kostyuk
|19
|1583
|29
|-1
|Maya Joint
|30
|1549
|30
|+3
|Xinyu Wang
|24
|1438
|31
|+16
|Alexandra Eala
|29
|1432
|32
|+2
|Maria Sakkari
|26
|1410
|33
|+6
|Jaqueline Cristian
|27
|1367
|34
|+4
|Marie Bouzkova
|23
|1347
|35
|-3
|Sorana Cirstea
|24
|1344
|36
|+10
|Janice Tjen
|25
|1341
|37
|+4
|Sara Bejlek
|21
|1341
|38
|-3
|Lois Boisson
|24
|1337
|39
|-3
|Ann Li
|26
|1333
|40
|-9
|Mccartney Kessler
|26
|1324
|41
|-1
|Elisabetta Cocciaretto
|29
|1290
|42
|+3
|Hailey Baptiste
|25
|1274
|43
|-1
|Katerina Siniakova
|23
|1269
|44
|-14
|Sofia Kenin
|26
|1267
|45
|-8
|Marketa Vondrousova
|15
|1263
|46
|-3
|Tereza Valentova
|18
|1256
|47
|+3
|Magda Linette
|24
|1234
|48
|0
|Jessica Bouzas Maneiro
|24
|1202
|49
|-5
|Dayana Yastremska
|23
|1170
|50
|+3
|Barbora Krejcikova
|17
|1156
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Se Jasmine Paolini guadagna una posizione e risale al n.7 del ranking mondiale, Elisabetta Cocciaretto ne perde uno e scende al n.41. Per il resto, non si registrano movimenti particolarmente significativi delle altre italiane in classifica. Continua il momento positivo di Camilla Rosatello che, dopo il +7 della scorsa settimana, compie un ulteriore balzo di nove posizioni, salendo fino al n.208.
Arretra invece Jessica Pieri, che perde sei posti e scende al n.252. Da segnalare, infine, il nuovo best ranking per Jennifer Ruggeri. Grazie ai quarti di finale raggiunti nel torneo ITF di Antalya, guadagna cinque posizioni e si porta al n.311.
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|7
|+1
|Jasmine Paolini
|19
|4047
|41
|-1
|Elisabetta Cocciaretto
|29
|1290
|139
|-2
|Lucrezia Stefanini
|27
|550
|143
|-3
|Lucia Bronzetti
|30
|540
|165
|-1
|Nuria Brancaccio
|24
|443
|196
|-3
|Lisa Pigato
|25
|374
|206
|-1
|Silvia Ambrosio
|27
|351
|208
|+9
|Camilla Rosatello
|25
|346
|252
|-6
|Jessica Pieri
|27
|285
|266
|+3
|Tyra Caterina Grant
|19
|266
|276
|-1
|Dalila Spiteri
|23
|249
|290
|+1
|Samira De Stefano
|26
|230
|311
|+5
|Jennifer Ruggeri
|21
|209
|322
|+4
|Aurora Zantedeschi
|25
|204
|340
|0
|Francesca Pace
|18
|189
|366
|+1
|Giorgia Pedone
|24
|173
|385
|-2
|Tatiana Pieri
|21
|164
|386
|-2
|Miriana Tona
|20
|164
|392
|-3
|Diletta Cherubini
|30
|161
|410
|-2
|Vittoria Paganetti
|21
|152
NEXT GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Non ci sono movimenti nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Mirra Andreeva guida la classifica, tallonata da Victoria Mboko e Iva Jovic che nelle ultime settimane si sono avvicinate sensibilmente alla russa. Con i 1000 punti in scadenza ad Andreeva a Indian Wells, è tutt’altro che scontata la sua permanenza in vetta al termine del Sunshine Double.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|8
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|10
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|18
|4
|0
|Maya Joint
|2006
|29
|5
|0
|Sara Bejlek
|2006
|37
|6
|0
|Tereza Valentova
|2007
|46
|7
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|107
|8
|0
|Lilli Tagger
|2008
|116
|9
|0
|Alina Korneeva
|2007
|125
|10
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|131