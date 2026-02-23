Ranking

Classifica WTA: Paolini recupera una posizione, Andreeva in difficoltà

Jessica Pegula conferma la sua posizione in top5 dopo la vittoria a Dubai e sale al n.2 della Race Anche Elina Svitolina è stabile ma è sempre più vicina alla coppia Andreeva e Paolini

Di Claudio Gilardelli
9 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jasmine Paolini - WTA Dubai 2026
Jasmine Paolini - WTA Dubai 2026 (foto X @federtennis)

📣 Non perderti un commento: Iscriviti al canale YouTube di Ubitennis

Il quarto titolo Masters 1000 vinto da Jessica Pegula non le consente di guadagnare posizioni in classifica WTA. L’americana resta n.5 a meno di 100 punti da Coco Gauff. Recentemente semifinalista allo US Open, Pegula consolida comunque la sua posizione tra le migliori dieci del mondo. Una presenza ininterrotta da quasi quattro anni, nonostante l’età non più giovanissima. Come già sottolineato in altri articoli, il trionfo al Dubai Duty Free Tennis Championships consente a Pegula di salire al secondo posto della classifica WTA Race, dietro solo ad Elena Rybakina, la vera protagonista del circuito negli ultimi mesi.

Sezioni
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATALA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANENEXT GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Anche la finalista di Dubai, Elina Svitolina, non guadagna posizioni in classifica, rimanendo ferma alla nona posizione nonostante i punti guadagnati. Ma tra lei e Mirra Andreeva e Jasmine Paolini la distanza si è ridotta a circa 200 punti. A proposito di Andreeva e Paolini: Jasmine risale al settimo posto della classifica WTA, non per merito suo (dato che è uscita prematuramente a Dubai), ma a causa dei punti in scadenza per Mirra Andreeva, campionessa in carica di Dubai, che scende all’ottava posizione.

La russa dovrà fronteggiare a breve una nuova scadenza importante, avendo vinto anche il titolo a Indian Wells lo scorso anno. Senza quegli ulteriori 1000 punti sarebbe fuori dalla top ten in questo momento. Anche Paolini deve prestare attenzione alle prossime uscite. Se è vero che la prima grossa cambiale in scadenza sarà a maggio, con gli Internazionali di Italia, è altrettanto vero che prima di allora ha 770 punti in uscita (semifinali a Miami e a Stoccarda i risultati più importanti da confermare). Insomma, la sua posizione in top ten non è così solida come potrebbe sembrare.

In top20, non ci sono movimenti eclatanti. Clara Tauson, finalista a Dubai un anno fa, limita i danni arrivando ai quarti, ma perde due posizioni, scivolando al n.17. Nuovo best ranking per Iva Jovic, che sale di due posizioni e arriva al n.18.

Alle spalle delle prime della classe, ci sono altri, numerosi, best ranking. Segnaliamo quelli di Alexandra Eala che, eliminato Paolini a Dubai, guadagna ben 16 posti raggiungendo la posizione n.31, di Janice Tjen che sale di 10 posti, arrivando al n.36, e di Antonia Ruzic che con 16 posizioni i più quest’oggi si ritrova al n.51. Più indietro in classifica torna a farsi vedere l’ex n.2 del mondo Paula Badosa che si riporta al n.65, con ben 14 posti messi alle spalle, nonosatante il ritiro al secondo turno a Dubai con qualche strascico polemico.

Infine, sono in grande difficoltà Sofia Kenin, che un anno fa era riuscita a tornare nei quarti a Dubai e oggi lascia per strada 14 posizioni, scendendo al n.44, Marketa Vondrousova, che perde 8 posizioni crollando al n.45 e Mccartney Kessler in discesa di 9 posti al n.40.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka2010675
20Iga Swiatek207588
30Elena Rybakina227253
40Coco Gauff206803
50Jessica Pegula236768
60Amanda Anisimova216070
7+1Jasmine Paolini194047
8-1Mirra Andreeva204001
90Elina Svitolina163845
100Victoria Mboko233214
11+1Ekaterina Alexandrova262918
12+1Belinda Bencic192898
13-2Karolina Muchova162668
140Linda Noskova232421
15+2Madison Keys192351
160Naomi Osaka212324
17-2Clara Tauson242095
18+2Iva Jovic212095
19-1Liudmila Samsonova232050
20-1Emma Navarro262045
210Diana Shnaider261953
220Elise Mertens221936
230Anna Kalinskaya221813
240Qinwen Zheng151758
250Emma Raducanu231645
26+1Jelena Ostapenko211600
27+2Leylah Fernandez271598
28-2Marta Kostyuk191583
29-1Maya Joint301549
30+3Xinyu Wang241438
31+16Alexandra Eala291432
32+2Maria Sakkari261410
33+6Jaqueline Cristian271367
34+4Marie Bouzkova231347
35-3Sorana Cirstea241344
36+10Janice Tjen251341
37+4Sara Bejlek211341
38-3Lois Boisson241337
39-3Ann Li261333
40-9Mccartney Kessler261324
41-1Elisabetta Cocciaretto291290
42+3Hailey Baptiste251274
43-1Katerina Siniakova231269
44-14Sofia Kenin261267
45-8Marketa Vondrousova151263
46-3Tereza Valentova181256
47+3Magda Linette241234
480Jessica Bouzas Maneiro241202
49-5Dayana Yastremska231170
50+3Barbora Krejcikova171156

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Se Jasmine Paolini guadagna una posizione e risale al n.7 del ranking mondiale, Elisabetta Cocciaretto ne perde uno e scende al n.41. Per il resto, non si registrano movimenti particolarmente significativi delle altre italiane in classifica. Continua il momento positivo di Camilla Rosatello che, dopo il +7 della scorsa settimana, compie un ulteriore balzo di nove posizioni, salendo fino al n.208.

Arretra invece Jessica Pieri, che perde sei posti e scende al n.252. Da segnalare, infine, il nuovo best ranking per Jennifer Ruggeri. Grazie ai quarti di finale raggiunti nel torneo ITF di Antalya, guadagna cinque posizioni e si porta al n.311.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
7+1Jasmine Paolini194047
41-1Elisabetta Cocciaretto291290
139-2Lucrezia Stefanini27550
143-3Lucia Bronzetti30540
165-1Nuria Brancaccio24443
196-3Lisa Pigato25374
206-1Silvia Ambrosio27351
208+9Camilla Rosatello25346
252-6Jessica Pieri27285
266+3Tyra Caterina Grant19266
276-1Dalila Spiteri23249
290+1Samira De Stefano26230
311+5Jennifer Ruggeri21209
322+4Aurora Zantedeschi25204
3400Francesca Pace18189
366+1Giorgia Pedone24173
385-2Tatiana Pieri21164
386-2Miriana Tona20164
392-3Diletta Cherubini30161
410-2Vittoria Paganetti21152

NEXT GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Non ci sono movimenti nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. Mirra Andreeva guida la classifica, tallonata da Victoria Mboko e Iva Jovic che nelle ultime settimane si sono avvicinate sensibilmente alla russa. Con i 1000 punti in scadenza ad Andreeva a Indian Wells, è tutt’altro che scontata la sua permanenza in vetta al termine del Sunshine Double.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20078
20Victoria Mboko200610
30Iva Jovic200718
40Maya Joint200629
50Sara Bejlek200637
60Tereza Valentova200746
70Nikola Bartunkova2006107
80Lilli Tagger2008116
90Alina Korneeva2007125
100Kaitlin Quevedo2006131

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Delray Beach: Korda passeggia su Paul nella finalissima. Terzo titolo ATP per il figlio d’arte
ATP
Ranking ATP: allungo di Alcaraz, Sinner insegue a più di 3000 punti. Musetti mantiene la 5^ posizione
Ranking
Tomas Etcheverry - Madrid 2025 (x @MutuaMadridOpen)
ATP Rio de Janeiro: Etcheverry stoico. Sopravvive a due maratone, batte Tabilo e conquista il primo trofeo ATP!
ATP
Challenger: il miracolo di Guido Ivan Justo
Challenger