USTA: dal 30 marzo le sfide per aggiudicarsi le wild card al Roland Garros

Manca praticamente un mese all’inizio della stagione sulla terra battuta. La terra che porta al Roland Garros, perché quella sudamericana è in corso e poi ci sarà il ritorno di fiamma dopo Wimbledon. E, come ogni anno, appena termina il Sunshine Double, negli Stati Uniti inizierà la corsa per accaparrarsi una wild card per il tabellone principale dell’Open di Francia.

Le “Roland Garros Wild Card Challenges” si svolgeranno dal 30 marzo (il giorno dopo la finale di Miami) fino al 3 maggio (data della finale di Madrid). In palio, due inviti per Parigi, uno per il main draw maschile e uno per il femminile. L’accordo reciproco fra le tre federazioni tennistiche che gestiscono gli Slam (Wimbledon è dell’AELTC) prevede appunto l’offerta di due wild card da parte di ogni Major per altrettanti rappresentanti degli altri due Paesi.

Come funziona

Le wild card saranno assegnate ai giocatori statunitensi con il maggior numero di punti ATP/WTA guadagnati in un massimo di tre tornei su terra battuta durante le cinque settimane della Challenge. Valgono tutti gli eventi su terra rossa e Har-Tru di livello W35 e superiore per le donne e di livello M25 e superiore per gli uomini, inclusi i tornei WTA e ATP. Gli inviti sono destinati a chi non ha la classifica (o il ranking protetto) per accedere direttamente al tabellone. Se il giocatore con il maggior numero di punti ottiene l’accesso diretto al Roland Garros, la wild card andrà al successivo giocatore americano idoneo nella classifica. In caso di parità, a ottenere la wild card sarà tennista con il miglior ranking ATP o WTA in singolare lunedì 4 maggio.

I vincitori passati

La USTA utilizza questo formato per assegnare le wild card non solo per il Roland Garros, ma anche per l’Australian Open e lo US Open. L’anno scorso, si sono aggiudicati le wild card Iva Jovic ed Emilio Nava, raggiungendo il secondo turno a Parigi. La diciottenne Iva, giunta ai quarti di finale in Australia, è ormai lanciata verso i piani alti del ranking e occupa la 18° posizione. Emilio, l’avversario di martedì di Matteo Berrettini, ha un best ranking al n. 76. Tra i vincitori passati, troviamo Amanda Anisimova, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Emma Navarro.

