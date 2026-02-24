ATP Dubai: Nardi si arrende a Lehecka, fuori anche il campione in carica Stefanos Tsitsipas

[8] J. Lehecka b. [LL] L. Nardi 4-6 6-4 6-2

Termina con l’amaro in bocca la seconda chance di Luca Nardi di riscattare l’ottimo torneo di Dubai disputato nel 2025. L’azzurro ha perso per 4-6 6-4 6-2 dal n. 8 del tabellone Jiri Lehecka in due ore e tre minuti. La stagione passata l’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, era riuscito a imporsi sino ai quarti di finale, mentre l’edizione 2026 del Dubai Duty Free Tennis Championships lo ha visto sconfitto sia in qualificazione che all’esordio dopo essere stato ripescato come Lucky Loser. Luca perderà oltre 25 posizioni nel ranking e cadrà intorno al 135esimo gradino della classifica ATP.

Era partito benissimo Nardi, che sul 2 pari aveva strappato a 15 il servizio a Lehecka. Con fiducia, il tennista di Pesaro aveva poi proceduto a ritmo sostenuto, concedendo appena tre punti nei tre giochi al servizio successivi prima di chiudere il primo parziale per 6 a 4. Con una seconda molto efficace e una buona risposta, Nardi aveva saputo tenere a bada gli errori e mettere pressione al tennista ceco.

Tuttavia, la concentrazione di Nardi è progressivamente svanita nel secondo set, portando il momentum verso la parte di Lehecka. L’azzurro si è mostrato più svogliato e meno incisivo con il dritto e il servizio, colpi che lo avevano ben assistito per tutto il primo set. Il momento critico è arrivato poi a metà parziale. Sul 3-4 l’azzurro, che aveva appena mancato quattro occasioni, partendo da un vantaggio nel game di 0-40, per strappare il servizio al ceco, ha dovuto difendersi dalla medesima situazione. La buona difesa di Nardi e alcuni errori del ceco hanno salvato l’azzurro, tenendo la partita in parità, anche se non per molto. Due giochi dopo, con un dritto all’incrocio esterno delle righe, Lehecka si è procurato un fondamentale set point, sfruttato immediatamente, con cui ha chiuso il set per 6 giochi a 4.

La concentrazione di Nardi, che già nel secondo parziale aveva iniziato a scricchiolare, è ceduta completamente nel set decisivo, in cui il ceco ha breakkato in apertura grazie a un dritto lungo dell’italiano. Nardi non è riuscito a riprendersi e ha finito per concedere tre palle break a Lehecka sul 5-2 e 0-40. Alla seconda, l’azzurro ha tirato il dritto fuori dall’inquadratura e consegnato al ceco la vittoria. Una prestazione grigia per l’italiano, che esce sconfitto nonostante avesse tenuto un buon livello per gran parte dell’incontro. Sono da rimproverare alcune cadute dal punto di vista mentale. Ad aspettare Lehecka al secondo turno sarà Pablo Carreno Busta, che aveva battuto proprio Nardi nelle qualificazioni, vittorioso al primo turno contro Shapovalov.

Tsitsipas fuori subito, vince Popyrin

In una sfida che non molto tempo fa avrebbe creato molto più clamore, si sono sfidati i campioni delle ultime due edizioni dell’ATP 500 di Dubai, Stefanos Tsitsipas (2025) e il mancino francese Ugo Humbert (2024). L’incontro si è concluso a favore del tennista di Metz in un’ora e 26 minuti. Il greco perderà 450 punti e dodici posizioni, andandosi a classificare temporaneamente 42esimo. Nel 2025, questo torneo sembrava urlare alla rinascita dell’ex numero 3 del mondo, ma ad oggi quel momento non è ancora arrivato. Al secondo turno, Humbert sfiderà il vincente tra il connazionale Valentin Royer e il quinto del tabellone Andrey Rublev.

Vince senza problemi Tallon Griekspor contro Otto Virtanen, sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 14 minuti. Il potente servizio del finlandese non è stato affatto sufficiente, anzi: il tennista orange ha trionfando convertendo le due sole chances rimediate e senza concedere nemmeno una palla break. Il prossimo avversario di Griekspoor sarà il numero 2 del tabellone, Alexander Bublik.

Alexei Popyrin invece interrompe la sua striscia negativa e torna a battere un avversario di livello da agosto 2025. In una battaglia lunga 1 ora e 53 minuti, l’australiano ha sconfitto Kamil Majchrzak con il punteggio di 3-6 6-3 7-5. Partito inizialmente bene, il polacco ha poi deciso di frenarsi nel secondo set ed è stato un vero testa a testa nel parziale decisivo. Popyrin sfiderà il vincente tra Jakub Mensik e Hubert Hurkacz al secondo turno.