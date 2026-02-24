Raducanu cambia pelle: addio a Nike, sceglie Uniqlo

Adesso c’è anche l’ufficialità. Emma Raducanu è una nuova atleta Uniqlo: l’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del marchio giapponese, che con un post su X ha svelato la partnership mettendo fine alle indiscrezioni delle ultime settimane.

“Introducing Emma Raducanu, our newest Global Brand Ambassador and Britain’s top-ranked female tennis player”, si legge nel messaggio pubblicato dall’azienda, che ha presentato la britannica come nuovo volto globale del brand. Non solo una collaborazione tecnica, ma un investimento d’immagine strutturato: Raducanu sarà chiamata a rappresentare la filosofia LifeWear, il concetto identitario di Uniqlo basato su eccellenza, contributo sociale e valorizzazione delle nuove generazioni.

Introducing Emma Raducanu, our newest Global Brand Ambassador and Britain’s top-ranked female tennis player.



Emma will champion UNIQLO’s LifeWear philosophy, which is committed to pursuing excellence, making meaningful contributions to society, and empowering the next… pic.twitter.com/MeuFPjwWVG — UNIQLO_Ambassadors (@UQAmbassadors) February 24, 2026

Uniqlo e Raducanu: una nuova avventura

Per la tennista inglese si apre così un capitolo completamente nuovo anche dal punto di vista commerciale. Dopo anni legata a Nike, Raducanu cambia pelle e si unisce a una scuderia che comprende nomi simbolo del tennis contemporaneo come Roger Federer e Kei Nishikori. Un passaggio che conferma il peso mediatico della campionessa dello US Open 2021, rimasta un profilo di enorme appeal per sponsor e partner nonostante risultati in campo meno continui rispetto all’esplosione iniziale.

Sul piano economico, le cifre circolate nelle scorse settimane parlano di un’intesa da circa 3,5 milioni di dollari a stagione, a cui potrebbero aggiungersi bonus legati alle prestazioni sportive e alla visibilità internazionale. Numeri che raccontano quanto il brand giapponese creda nel potenziale della britannica come ambasciatrice globale.

Raducanu, del resto, continua a essere una delle figure più riconoscibili e seguite del circuito, capace di attrarre attenzione ben oltre i risultati e il ranking. Uniqlo punta proprio su questo: un’atleta giovane, globale, con una storia personale e sportiva in grado di parlare a pubblici diversi.

Per Raducanu, al di là dei risultati, è l’ennesima conferma di un dato ormai evidente: il suo valore va oltre il campo. E le aziende continuano a crederci.