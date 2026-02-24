WTA Austin: Tomljanovic elimina Venus Williams, Pegula si ritira dal torneo

Ci ha provato Venus Williams. Ennesima wild card, ma ennesima conferma che il tempo è probabilmente realmente passato. Ci prova per un set, poi viene rimontata da Ajla Tomljanovic e viene eliminata 6-4 6-1 dopo un’ora e 36’. Aveva ricevuto la wild card dagli organizzatori di Austin, respira aria tennistica americana ma non riesce a centrare il passaggio del turno.

Serve bene, ma con la seconda va in grande sofferenza. Nel galà delle palle break, l’australiana ne trasforma 5 su 14, mentre Venus fa 2/8. Grandi premesse in avvio con l’americana che passa alla seconda palla break del game. Ne sesto gioco si torna in parità: Tomljanovic sale 15-40, ma passa alla terza opportunità di controbreak del sesto gioco.

Seguono due break consecutivi e per Williams cattive notizie: non terrà più il servizio nel set. Lo fa una volta nel secondo set per impattare sull’1-1, non sfrutta una palla break nel primo game, due nel terzo e cede di schianto per un parziale di 5-0 che la condanna all’eliminazione. Per l’australiana sfida con l’astro nascente del tennis americano, Iva Jovic. Scherzi del destino.

Jessica Pegula ha deciso, invece, di festeggiare il suo 32esimo compleanno lontano dai campi da tennis. La campionessa di Dubai si è ritirata: avrebbe dovuto debuttare contro Sramkova. Festa assolutamente meritata.