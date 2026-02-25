ATP Dubai, Wawrinka: “Non ho rimpianti. Sinner e Alcaraz? Di un altro livello”

Cala il sipario, ma senza rimpianti. Stan Wawrinka saluta il pubblico del Dubai Duty Free Tennis Championships dopo la sconfitta agli ottavi di finale contro un Daniil Medvedev apparso troppo solido e in fiducia, capace di chiudere la pratica con un rapido 6-2 6-3. Eppure, nella consueta conferenza stampa post-match, il punteggio sbiadisce di fronte alla profondità delle parole di “Stanimal”. Lo svizzero, con la serenità di chi sa di aver dato tutto, riflette sul suo imminente addio al tennis, analizza il dominio del duo Sinner-Alcaraz e rivendica con orgoglio quel percorso fatto di sudore e resilienza, scolpito per sempre nel tatuaggio che porta sul braccio. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tre volte campione Slam.

D. Stan, ovviamente non è il modo in cui avresti voluto che finisse il match. Ci sono molte emozioni. Cosa significa per te giocare a Dubai?

Stanislas Wawrinka: “Sì, è sempre stato speciale. Ci venivo già nei miei primi anni nel tour. Quando ho iniziato, era sempre uno dei tornei che aspettavi di più. Ci giocano così tanti grandi giocatori, così tanti campioni incredibili. È uno dei più importanti dell’ATP Tour. Ho avuto l’opportunità di vincerlo nel 2016. Quest’anno ho ricevuto l’opportunità di giocare grazie a una wild card del torneo, quindi per me è stato fantastico avere la possibilità di scendere in campo oggi. Il finale non è stato dei migliori, ma Daniil (Medvedev, ndr.) è un giocatore solido e formidabile. È anche un grande amico. Sì, oggi ci ho provato, ma lui è stato superiore”.

D. Ora che stai per lasciare lo sport, pensi di lasciare il tennis in buone mani? Cosa vorresti vedere cambiato o migliorato affinché il tennis possa avere un futuro positivo e ricco?

Stanislas Wawrinka: “Penso che il tennis sia un gioco bellissimo. Ne sono sempre stato appassionato. Sono stato fortunato ad avere l’opportunità di fare questa vita per più di 20 anni. Per me è stata una chance incredibile. Penso che, dal punto di vista tennistico, tutte le generazioni che giocano ora siano composte da giocatori straordinari. Vediamo anche che ci sono ottime persone al vertice del gioco, e questo è l’aspetto più importante per le giovani generazioni”.

D. Quale parte del circuito, da gennaio a novembre, hai trovato più dura da affrontare fisicamente nelle diverse fasi della tua carriera?

Stanislas Wawrinka: “Credo che il motivo per cui ho continuato a giocare così a lungo, mantenendo la freschezza mentale, sia il fatto che fin da giovane ho sempre sacrificato alcuni tornei durante l’anno per assicurarmi di non giocare troppo, sia mentalmente che fisicamente e tennisticamente. Ho sempre cercato di creare un programma che fosse il migliore per il lungo termine della mia carriera. Ciò significa non giocare troppi tornei. Ho sempre cercato di inserire dei blocchi di allenamento durante l’anno per assicurarmi di restare in forma e fresco. Come hai detto tu, l’anno è lungo.

“Non ci si ferma mai davvero. Se non scegli di fermarti a volte per allenarti e riposare, può diventare un’annata infinita. Lo vediamo ora con tutti i tornei e i giocatori che si infortunano durante la stagione. Non è facile. Ma per quanto mi riguarda, non ho mai trovato un momento dell’anno specificamente più difficile degli altri proprio perché ho sempre cercato di gestire il calendario a ondate”.

D. Sapresti dirmi chi è il tuo favorito per la vittoria di questo torneo?

Stanislas Wawrinka: “È difficile. Penso sia un tabellone molto fitto, con ottimi giocatori. Oltre a Daniil, ovviamente, c’è Felix (Auger-Aliassime, ndr.) tra i favoriti. C’è Bublik, a cui piacciono queste condizioni. Onestamente non saprei sceglierne uno solo.

Penso anche a Lehecka, ci sono dei gran bei match da guardare dal punto di vista tecnico. Dipenderà un po’ dagli incroci”.

D. Ti capita mai di guardarti indietro e pensare che, con un talento incredibile come il tuo, avresti potuto vincere 10 Slam o anche di più? Hai dei rimpianti sulla tua carriera o sei completamente soddisfatto?

Stanislas Wawrinka: “Penso che ci sia sempre qualche piccolo rimpianto qua e là, su alcune cose. Quando sono arrivato nel tour, il mio sogno era semplicemente essere un tennista professionista, il che significava giocare gli Slam, essere tra i primi 100 al mondo, giocarci un anno e poi smettere. Quello era il mio sogno. Ho fatto una sorta di promessa a me stesso: l’obiettivo, quando avessi fermato questo lungo viaggio, sarebbe stato quello di non avere rimpianti. Intendo dire che puoi avere rimpianti se in una parte della tua carriera non ti sei allenato bene, non hai spinto al massimo, non hai lottato.

“Per me la cosa più importante è sempre stata fare il massimo con quello che hai: nella preparazione fisica, nel tennis, spingendomi sempre oltre. Credo davvero di aver “spremuto il limone fino all’ultima goccia”. Ecco perché, in generale, non ho rimpianti. Penso di aver massimizzato tutto ciò che potevo. Penso di aver sempre cercato di essere la versione migliore di me stesso. Sono super felice di ciò che ho raggiunto, felice per quei tre Grand Slam e per tutti gli altri tornei vinti. No, non credo avrei potuto fare di più”.

D. “Sempre provato. Sempre fallito. Non importa. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio”. Il tatuaggio sul tuo braccio riflette la tua mentalità?

Stanislas Wawrinka: “Penso valga anche per la vita in generale. Ci sono sempre sfide che devi affrontare. Cerchi sempre di restare positivo e di imparare da esse, imparare dal passato per avere un futuro migliore. Certamente questa è sempre stata la mia mentalità nella carriera tennistica: come ho detto prima, spronarmi sempre, imparare dalle sconfitte e cercare di continuare a migliorare. Finora sono piuttosto felice di dove mi trovo. Sono contento di come sta andando quest’anno perché il livello è buono. Sto vincendo diverse partite. Mi sto divertendo. Per me, la cosa più importante nel mio ultimo anno era essere competitivo in campo”.

D. Tornando al presente, abbiamo Sinner e Alcaraz al vertice. Sembra che nessun altro abbia chance ora. Quale sarebbe il tuo consiglio per chi sta cercando di scardinare questa egemonia?



Stanislas Wawrinka: “Penso che sicuramente in questo momento Jannik e Carlos siano su un livello diverso. Ma ci saranno opportunità in futuro. Ci saranno sempre opportunità per i giocatori. Per me la cosa più importante è guardare a se stessi, guardare cosa si può migliorare, come migliorare, cosa fare per far crescere il proprio gioco fisicamente e tecnicamente, senza stare a guardare ‘devo battere questo’ o ‘devo battere quello‘. Alla fine della giornata, non giochi contro i top player in ogni partita, quindi la cosa più importante è come giocherai tutto l’anno, come giocherai i match in cui non li affronti. Perché per la maggior parte dei giocatori è ovviamente una sfida difficile quando hai due così, che sono nettamente superiori fisicamente e tecnicamente e stanno vincendo tutti i titoli più importanti”.