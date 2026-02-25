ATP Santiago, Passaro out: un problema al polso lo costringe al ritiro contro Vallejo

Si spegne subito, e nel modo più doloroso, l’avventura di Francesco Passaro all’ATP 250 di Santiago del Cile. L’azzurro, entrato in tabellone grazie a una wild card, è costretto al ritiro per un problema al polso destro mentre affrontava il qualificato paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo sul punteggio di 6-3 3-3.

Per il sudamericano è una vittoria dal sapore storico: il Paraguay torna a festeggiare un successo nel circuito maggiore dopo quasi sedici anni. Agli ottavi Vallejo affronterà lo statunitense Emilio Nava, già protagonista dell’eliminazione di Matteo Berrettini.

Il match: Passaro parte in salita, poi il dolore

L’incontro si mette subito in salita per l’umbro, che cede la battuta nel game d’apertura e non riesce a concretizzare una chance immediata di controbreak. Vallejo prende fiducia, spinge con la prima di servizio e nel settimo gioco piazza un altro strappo decisivo, salendo 5-2. Passaro prova a reagire recuperando uno dei due break, ma nel nono game si ritrova sotto 0-40 e al terzo set point deve arrendersi: 6-3 in 38 minuti.

Nel secondo set l’italiano cambia marcia: break nel terzo gioco, consolidato fino al 3-1. Sembra l’inizio della rimonta, ma il fisico presenta il conto. Il dolore al polso cresce, Passaro perde otto punti consecutivi e subisce il controbreak. Sul 3-3, incapace di spingere e difendersi come vorrebbe, è costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 22 minuti di frazione e un’ora complessiva di gioco.

I numeri, fino allo stop, sorridono a Vallejo: 52 punti vinti contro 39, con una netta superiorità al servizio (75% di punti con la prima contro il 51% dell’azzurro). Passaro resta avanti nei vincenti (13-8), ma paga i troppi gratuiti (25-19).

Giornata complicata per l’Italia

Non è un esordio fortunato per il tennis azzurro in Cile. Il possibile derby tra Berrettini e Passaro non si concretizzerà: entrambi salutano subito il torneo. Il romano cade con Emilio Nava senza mai riuscire a prendere il controllo della partita, mentre Passaro si ferma, appunto, per l’infortunio di cui abbiamo già scritto.

Si definisce invece il cammino di Luciano Darderi, atteso dal confronto con l’argentino Mariano Navone, giocatore solidissimo e capace di sfruttare a sua volta un ritiro, quello del ceco Vit Kopriva.

Le altre partite: Tirante in rimonta, Tabilo avanti nel derby

La giornata regala anche match combattuti e qualche colpo di scena. Su tutti, la rimonta dell’argentino Thiago Agustin Tirante con il peruviano Ignacio Buse: sotto di un set e di un break, Tirante annulla l’inerzia del match, salva cinque match point e chiude al sesto tentativo utile. Agli ottavi se la vedrà con il cileno Alejandro Tabilo, vincitore del derby con Tomas Barrios Vera.

Prosegue intanto il percorso di Andrea Pellegrino, a caccia di un risultato pesante con l’argentino Comesana, che potrebbe cambiare l’inerzia della sua stagione, mentre la sessione serale vedrà l’ingresso in scena proprio di Darderi con Navone, sfida molto interessante per la parte bassa del tabellone.

ATP SANTIAGO – RISULTATI PRIMO TURNO

Moller (DEN)-Burruchaga (ARG) 7-6(4) 0-6 6-4

Vallejo (PAR) [Q]-Passaro (ITA) 6-3 3-3 rit.

Nava (USA)-Berrettini (ITA) [6] 6-3 6-4

Gaubas (LTU) [LL]-Soto (CHI) 6-2 6-3

Tabilo (CHI) [8]-Barrios Vera (CHI) 7-5 6-3

Tirante (ARG)-Buse (PER) 2-6 7-6(0) 7-6(2)

Garin (CHI)-J. M. Cerundolo (ARG) 3-6 6-3 6-3

Navone (ARG)-Kopriva (CZE) 3-6 6-0 3-1 rit.