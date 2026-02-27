ATP Acapulco, Atmane il perditempo: la seconda time violation gli costa l’incontro

Probabilmente Terence Atmane non si scorderà facilmente il proprio quarto di finale all’Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Non tanto per la prestazione offerta – a dire la verità tutt’altro che irresistibile, con 35 errori non forzati – perché Miomir Kecmanovic ha ben salde le redini dell’incontro sin dalle prime battute, ma per l’epilogo poco consueto.

Sulla situazione di punteggio di 6-3 5-3, il serbo serve per approdare in semifinale. Un game ad alta tensione da entrambe le parti, in cui il numero 84 del mondo non concretizza tre match point, ravvivando le pur flebili speranze del suo avversario. Atmane, tuttavia, ne non approfitta e continua a inanellare errori su errori. È il diciottesimo gratuito di rovescio, sotterrando in rete un risposta su una seconda di Miomir, a spazientire il francese, che borbotta vagando per il campo. Quando Kecmanovic è pronto per servire, il transalpino si dirige verso l’asciugamano, allungatogli dalla raccattapalle, rimandando la ripresa del gioco sulla quarta palla match.

Il giudice di sedia, allora, interviene e infligge a Terence una time violation, che, essendo la seconda dell’incontro per lui, sfocia in una point penalty. Game, set and match Kecmanovic.

Il “ritmo ragionevole” e la “time violation”: cosa dice il regolamento

Nell’incredulità di Atmane, coadiuvata da quella del pubblico che si lascia andare a qualche fischio, si consuma così una partita ordinaria fino all’ultimo punto. Il francese per qualche istante fatica ad accogliere la decisione dell’arbitro: si guarda intorno spaesato, ma forse consapevole di aver contravvenuto al regolamento.

Ma cosa dicono le regole ATP in questi casi? Quando il giocatore alla risposta non segue il ritmo di chi serve – ritmo definito “ragionevole” dal regolamento – il giudice di sedia punisce il primo con una violazione di tempo, anche se i 25 secondi di shot clock non sono esauriti, qualora il suo avversario sia pronto a battere. Insomma, la norma è applicata alla lettera.