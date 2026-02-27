ATP Dubai: Bolelli/Vavassori si fermano in semifinale, passano Arevalo/Pavic

Termina a un passo dalla finale l’avventura di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori al Duty Free Tennis Championships, sconfitti nel penultimo atto con il punteggio di 7-6(5) 6-3 dalla coppia formata dal croato Mate Pavic e dal salvadoregno Marcelo Arevalo (numeri due del seeding).

Sul cemento di Dubai, la coppia azzurra interrompe la striscia di tre vittorie consecutive contro Arevalo e Pavic, compresi i due precedenti nei quarti di finale ad Adelaide e a Doha in questo 2026. Il duo, non vinceva una sfida con i nostri dalle Nitto ATP Finals del 2024.

ATP Dubai: Bolelli/Vavassori out in semifinale

L’inizio di match è a favore di Bolelli e Vavassori, che nel primo turno di risposta con Arevalo al servizio, salgono subito 0-40. Ma il salvadoregno si salva in corner, aiutato dalla prima con cui annulla le quattro palle break, compreso il deciding point. Il set si trascina ad andamento costante fino al tie-break, dove gli azzurri partono in difetto cedendo due volte la battuta per lo 0-4 avversario. Gli italiani però non mollano, e rimontano fino al 4-4, annullando anche un set point sul 4-6 grazie al doppio fallo del salvadoregno. Il primo parziale però è deciso da una volée sbagliata da Vavassori, in favore di Arevalo e Pavic, che chiudono così il set 5-7.

Nella ripresa l’epilogo del primo set è un handicap pesante per i due azzurri. La prima occasione di break arriva per gli avversari nel secondo game, con Bolelli attento in battuta. Le difesa dei numeri 4 del tabellone crolla nel sesto game, quando Vavassori sbaglia una volée sul 30-15 e poi si fa sorprendere da una grande risposta di Arevalo che firma il 4-2. A chiudere, sul 5-3, ci pensa poi Pavic col servizio, per volare in finale a Dubai.

Il croato e il salvadoregno hanno sfoderato una prestazione solida sotto tutti i punti di vista prendendosi la rivincita sugli italiani, che li avevano sconfitti quest’anno sia ad Adelaide che a Doha. Adesso la coppia numero due del seeding attende l’esito della seconda semifinale tra Cash/Glasspool ed Heliovaara/Patten per conoscere i nomi dei loro sfidanti al titolo.