ATP/WTA Indian Wells, le wild card: ritornano Venus Williams e Andreescu, Monfils all’ultima partecipazione

Il BNP Paribas Open ha reso note le wild card per il tabellone principale e per le qualificazioni dell’edizione 2026, in programma dal 1° al 15 marzo all’Indian Wells Tennis Garden. Il combined californiano, Masters 1000 per l’ATP e 1000 per la WTA, si presenta con un gruppo di inviti che intreccia profili affermati e giovani in ascesa.

Le wild card femminili

In campo femminile il nome di maggiore rilievo è quello di Venus Williams, sette volte campionessa Slam ed ex numero 1 del mondo, che sarà al via nel deserto californiano grazie a una wild card. La sua presenza impreziosisce il tabellone e rappresenta uno dei motivi di maggiore interesse dell’edizione 2026. Tra le invitate figura anche Bianca Andreescu, campionessa a Indian Wells nel 2019, quando conquistò il primo titolo WTA della carriera partendo proprio da wild card, caso unico nella storia del torneo. Per la canadese sarà la quarta partecipazione nel main draw.Con lei anche Sloane Stephens, vincitrice dello US Open 2017, alla 14ª presenza a Indian Wells dopo l’assenza del 2025 per infortunio.

Completano il quadro delle wild card WTA Donna Vekic, medaglia d’argento olimpica nel 2024, Jennifer Brady, finalista agli Australian Open 2021, la giovane austriaca Lilli Tagger, campionessa junior al Roland Garros 2025, e le statunitensi Alycia Parks e Katie Volynets.

Le wild card maschili

Sul versante maschile il nome principale è quello di Gael Monfils, ex numero 6 del mondo e vincitore di 13 titoli ATP, che ha annunciato il 2026 come sua ultima stagione sul circuito. Per il francese sarà la 17ª partecipazione a Indian Wells, torneo in cui ha raggiunto due volte i quarti di finale dal debutto nel 2005.

A completare il gruppo delle wild card ATP per il main draw ci sono profili che rappresentano percorsi diversi verso il professionismo. Lo statunitense Michael Zheng si è messo in evidenza nel circuito universitario americano, dove ha conquistato per due volte il titolo NCAA in singolare, uno dei traguardi più prestigiosi del tennis collegiale statunitense e spesso trampolino di lancio verso il circuito maggiore.

La sua presenza a Indian Wells conferma l’attenzione del torneo verso il movimento NCAA, tradizionale bacino di sviluppo per i giocatori USA. Invito anche per lo spagnolo Rafael Jodar, campione dello US Open junior 2024, risultato che lo ha proiettato tra i prospetti più interessanti della sua generazione. Ha appena raggiunto gli ottavi di finale al Mexican Open di Acapulco, torneo ATP 500, dove è stato eliminato dal francese T. Atmane. Ci sono anche gli statunitensi Martin Damm Jr., giocatore in progressione nel circuito Challenger e figlio dell’ex doppista ceco Martin Damm, e Zachary Svajda.

Le wild card per le qualificazioni

Per quanto riguarda le qualificazioni, il torneo ha scelto di puntare su un gruppo eterogeneo di giovani profili, con particolare attenzione al movimento statunitense. Nel tabellone maschile hanno ricevuto una wild card Jagger Leach, vincitore nel 2025 del FILA International Junior sia in singolare sia in doppio. Il FILA International Junior è uno dei tornei giovanili di riferimento nel calendario ITF Under 18 e viene tradizionalmente utilizzato da Indian Wells come piattaforma di assegnazione di wild card ai migliori prospetti emergenti. Insieme a lui Darwin Blanch, già da tempo inserito nei programmi federali di sviluppo. Invito anche per Trevor Svajda, fratello di Zachary, per Andrew Johnson e per il malese Izyan Zizou Ahmad, presenza che amplia il raggio internazionale del draw cadetto.

In campo femminile spazio alla vincitrice del FILA International Junior 2025 Julieta Pareja, affiancata dall’australiana Emerson Jones, tra le junior più interessanti dell’ultima stagione. Completano il quadro le statunitensi Mary Stoiana, Elvina Kalieva, Elizabeth Mandlik e Akasha Urhobo, in una lista che conferma la volontà del torneo di offrire opportunità a giocatrici in crescita e già attive nel circuito ITF e WTA.