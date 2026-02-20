Indian Wells, torna Venus Williams: è sua la prima wild card annunciata dal torneo californiano

Il 2026 di Venus Williams proseguirà con il WTA 1000 di Indian Wells. Dopo due anni, infatti, la statunitense tornerà a disputare il BNP Paribas Open grazie alla wild card conferitale dagli organizzatori.

“È un onore assegnare la prima wild card di quest’anno a Venus Williams“ annuncia Tommy Haas, direttore del torneo californiano ed ex numero 2 del mondo. “Venus è una leggenda di questo sport e una delle giocatrici più affermate che il tennis abbia mai visto. Siamo entusiasti di riaccoglierla a Tennis Paradise e di dare ai tifosi l’opportunità di vederla competere sia in singolare sia in doppio“.

Indian Wells e gli insulti del 2001

“Sono entusiasta di tornare a Indian Wells e non vedo l’ora di rientrare a casa per giocare in California”. Conferma così Williams di aver accettato l’invito a giocare il torneo di casa, che non è mai riuscita a vincere in carriera. “Questo torneo è sempre un’esperienza speciale e non c’è niente di meglio che competere davanti a questi tifosi incredibili. Ho tanti bellissimi ricordi qui nel corso degli anni e sono grata al torneo per avermi invitata di nuovo e per avermi dato l’opportunità di competere sia in singolare sia in doppio”.

A dire la verità, il rapporto tra Venus – e la sorella Serena – con Indian Wells non è mai stato idilliaco e, negli anni, ha vissuto di deterioramenti, fratture e riavvicinamenti.

Il pomo della discordia risale al 2001, quando la più grande delle sorelle Williams si ritirò per un problema al ginocchio a pochi istanti dell’inizio della semifinale contro Serena. Fioccarono teorie del complotto e polemiche, con speculazioni circa una presunta decisione da parte di papà Richard, che avrebbe spianato la strada al walkover.

In finale, l’allora numero 7 WTA venne accolta dal pubblico di casa con sonori fischi e un tifo tutto schierato per Kim Clijsters. La contestazione non risparmiò Venus e Richard seduti sugli spalti e il tutto sfociò in deprecabili insulti razzisti.

Dopo quell’episodio, le sorelle Williams chiusero completamente la porta a un ritorno a Indian Wells per 15 anni. Poi le relazioni si sono rasserenate e le due campionesse statunitensi hanno accettato di riapparire in tabellone.

Venus farà l’ennesima ricomparsa a 45 anni. La Venere del tennis, al quarto torneo della sua stagione, va alla ricerca della prima vittoria del 2026, dopo le eliminazioni al primo turno di Auckland, Hobart e Australian Open.