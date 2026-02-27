Raducanu: “Non sto cercando un coach”. Eppure riecco Mark Petchey…

Emma Raducanu riparte da Mark Petchey. Si tratta di un Petchey ter sulla panchina della campionessa dello US Open del 2021: i due avevano già collaborato nell’estate del 2020, per poi fare il bis lo scorso anno, tra la primavera e l’autunno, quando è toccato a Francisco Roig prenderne il posto.

Il sodalizio tra Raducanu e l’allenatore spagnolo, che ha collaborato tra gli altri con Rafael Nadal e Matteo Berrettini, è durato appena pochi mesi. Un inizio di 2026 a fasi alterne ha convinto Emma a rivoluzionare ancora una volta il proprio angolo.

Raducanu: “Non sono alla ricerca di un allenatore”

Tuttavia, in una recente intervista al quotidiano The Guardian, la numero 25 del mondo aveva chiarito di non pensare a innesti immediati nel proprio team: “Al momento non direi di essere attivamente alla ricerca di un allenatore; conosco le mosse che devo fare in questo preciso istante… Si tratta solo di ripetere quei fondamentali chiave. Penso di voler tornare a quel livello e a uno stile di gioco più aggressivo”.

Nello specifico auspica di poter ritrovare quel tennis d’anticipo, capace di accelerazioni potenti e angoli, con cambi di direzione puntuali.

L’eliminazione al secondo turno dell’Australian Open per mano di Anastasia Potapova ha spinto Raducanu a salutare Roig, senza avere un accordo con qualcuno che potesse sostituirlo.

Ai successivi impegni, ad accompagnarla è stato Alexis Canter, il suo sparring partner.

“Al momento ho Alexis nel mio angolo. Mi conosce come persona e come giocatrice” spiega Emma. “In realtà, nell’ultimo anno ho ottenuto diversi successi con lui a Washington e a Cluj… quindi sta andando bene”.

Proprio nel torneo WTA 250 romeno, la britannica è tornata a giocarsi una finale a distanza di quattro anni e mezzo, finita nel peggiore dei modi a causa di un malanno che le ha lasciato strascichi anche per la trasferta in Medio Oriente.

Adesso il focus è già su Indian Wells. “Sto solo cercando di tornare in piena forma. Ho ancora un po’ di tempo a disposizione, quindi non vedo l’ora di fare del mio meglio per essere pronta per quell’appuntamento”.

Road to Indian Wells: riecco Mark Petchey sulla panchina di Raducanu

Mark Petchey aiuterà Raducanu nell’avvicinamento al prossimo WTA 1000 della stagione, Indian Wells. Il coach britannico, però, avrà un ruolo part-time, dati i contratti che lo legano a Tennis Channel e TNT Sports. Solo per Wimbledon e lo US Open non sarà impegnato in televisione, contraendo il tempo a sua disposizione da dedicare agli allenamenti.

Durante la collaborazione dello scorso anno, Petchey si era ugualmente destreggiato nel doppio ruolo, ma le difficoltà sono evidenti. Basti pensare che, in caso di eliminazione anzitempo, l’allenatore non potrebbe seguire Raducanu al torneo successivo prima della finale della competizione in corso.

Sei anni fa Petchey lavorò minuziosamente sul servizio della britannica e sul movimento del diritto. Magari Emma sente di essere sulla buona strada e di avere bisogno di quei piccoli aggiustamenti che solo una figura come un coach che la conosce bene può fare.