Sabalenka veste Gucci: la n.1 del mondo alla sfilata di Demna a Milano

Non solo racchette e maglie da tennis: Aryna Sabalenka, attuale numero uno del ranking WTA, ha fatto un ingresso da vera star anche nel mondo della moda, sedendosi in prima fila alla sfilata Gucci per l’autunno/inverno 2026-2027 firmata da Demna Gvasalia, andata in scena venerdì a Milano. Tra gli ospiti internazionali che hanno affollato la prima fila – da Eva Herzigova a Romeo Beckham, passando per le sorelle Hilton – la presenza della campionessa bielorussa (fotografata al fianco del pilota di Formula 1 Kimi Antonelli) ha confermato il dialogo sempre più stretto tra sport e fashion system.

Per Sabalenka si tratta di un momento di forte visibilità anche fuori dal campo: la tennista ha infatti da poco firmato con Gucci come nuova brand ambassador, entrando ufficialmente nella “famiglia” della storica maison fiorentina guidata dal direttore creativo Demna Gvasalia.

La collaborazione, annunciata ufficialmente a gennaio durante l’Australian Open 2026, vede la n.1 del mondo protagonista di iniziative che vanno oltre il terreno di gioco, con campagne e apparizioni legate alle collezioni della casa di moda, in linea con la nuova strategia di Gucci di rafforzare la propria presenza nel mondo del tennis femminile.

Gucci nel tennis con Aryna e Jannik

Anche Jannik Sinner, icona del tennis italiano e attuale top 2 del circuito ATP, è un volto di riferimento per Gucci, incarnando da tempo l’eleganza sportiva della maison nel mondo maschile. Il giocatore altoatesino, dal suo canto, ha portato Gucci direttamente sui campi da gioco: è stato il primo tennista a entrare a Wimbledon con un borsone monogrammato della maison, rompendo la tradizione del dress code e segnando una nuova tendenza nel rapporto tra atleti e fashion luxury.

Ora la partnership con Sabalenka sottolinea come il crossover tra alta moda e sport – in questo caso nel tennis – sia sempre più una componente chiave della comunicazione dei brand di lusso.

La giocatrice bielorussa ha mostrato grande entusiasmo per la collaborazione, parlando di come la moda possa essere una estensione della personalità di un atleta, un modo per esprimersi e raccontare chi si è anche fuori dal campo. La sua recente apparizione a Melbourne con capi e accessori Gucci, condivisi anche sui social, aveva già anticipato questa direzione.