ATP Indian Wells: Cobolli, che carattere! Rimonta Kecmanovic e vola al terzo turno

Vittoria di carattere e di numeri per Flavio Cobolli all’esordio nel deserto californiano del BNP Paribas Open: il tennista romano, testa di serie numero 15 del tabellone, piega il serbo Miomir Kecmanovic (26 anni, numero 56 del mondo) in tre set dopo una battaglia di nervi e precisione al servizio. Il classe 2002 mette a referto 12 ace e una solidità impressionante con la prima di servizio (73% di punti realizzati), pur faticando maggiormente sulla seconda (51%). Nonostante le molte occasioni sfumate — ha trasformato 3 delle 12 palle break avute a disposizione — l’azzurro ha dimostrato una tenuta mentale superiore nei momenti decisivi dell’incontro. Grazie a questo successo, Cobolli vola a quota 2520 punti nella classifica live, issandosi virtualmente al numero 14 del mondo.

Primo Set: Equilibrio iniziale, poi Kecmanovic accelera

L’inizio del match promette bene per Cobolli. Quest’ultimo, infatti, strappa subito un break nel terzo game, portandosi sul 2-1, ma la reazione di Kecmanovic è immediata: controbreak nel gioco successivo e parità sul 2-2. Il quinto gioco regala sprazzi di grande tennis, con Flavio che si porta sul 30-15 grazie a uno splendido rovescio lungolinea. Gli scambi si fanno intensi nel settimo game, dove entrambi i tennisti danno prova di ottima solidità da fondo campo. Cobolli prova a variare con un paio di smorzate d’autore, ma il serbo tiene il servizio per il 4-3.

Il blackout per il numero 15 del mondo arriva nell’ottavo gioco: due errori consecutivi di Cobolli al servizio regalano due palle break a Kecmanovic, che non se lo fa ripetere due volte e scappa sul 5-3. Flavio prova a rientrare nel nono gioco, procurandosi una palla break con un dritto lungolinea da applausi, ma spreca tutto tirando a rete. L’avversario ringrazia e chiude il parziale 6-3.

Secondo Set: Cobolli cambia marcia, Kecmanovic crolla

Sotto di un set, Cobolli decide di cambiare marcia sin dal primo 15. Il romano tiene agilmente il turno di battuta iniziale e, nonostante Kecmanovic rimetta le cose a posto sull’1-1 (annullando una superba risposta di dritto di Flavio sul 15-40), il match cambia padrone. Sul 2-1 in suo favore, il classe 2002 aggredisce l’avversario con una risposta profonda e un passante da antologia. Il serbo accusa il colpo e concede tre palle break: ne annulla due, ma alla terza l’azzurro scappa sul 3-1.

Da qui in avanti è un monologo di Flavio. Cobolli vola sul 4-1 grazie a un ace vincente, dominando il gioco da fondo campo. Nel finale di set, Kecmanovic ha un sussulto d’orgoglio nell’ottavo gioco, annullando due set point con quattro punti consecutivi, ma nel nono game il romano non trema e sigilla il 6-3. Verdetto rimandato al terzo.

Terzo Set: Break chirurgico per Cobolli, che batte Kecmanovic ad Indian Wells

L’alba del set decisivo sorride ancora al tennista italiano. Cobolli parte fortissimo in risposta e si guadagna due palle break. Kecmanovic va in confusione totale, commettendo due doppi falli consecutivi che consegnano il break a Flavio. Il romano consolida subito per il 2-0. Nel terzo game, il classe 2002 avrebbe la palla del doppio break, ma un rimbalzo nefasto disturba l’impatto della sua racchetta, permettendo al serbo di salvarsi.

Il quarto gioco è più combattuto del previsto, ma Cobolli mantiene i nervi saldi e continua a condurre. Dopo cinque game il punteggio dice 3-2 per l’azzurro, che nel sesto gioco allunga ancora sul 4-2 grazie a un turno di servizio impeccabile. Senza concedere più nulla nei propri turni di battuta, Flavio chiude la pratica con il punteggio finale di 3-6 6-3 6-4. Ora sulla sua strada uno tra gli americani Jenson Brooksby o Frances Tiafoe.