Venus Williams: “Io e Serena giocheremo insieme quest’anno? Andrebbe chiesto a lei”

Venus Williams ha subito l’ottava sconfitta consecutiva in incontri ufficiali, tra la fine del 2025 e l’inizio della nuova stagione. Nel 2026, per la 45enne americana sono 5 KO in altrettanti match disputati con eliminazione sempre al primo turno: Aukland, Hobart, Australian Open, Austin e adesso Indian Wells. Su 13 set ne ha vinti poco meno di un terzo, appena tre.

L’ultimo proprio nella partita persa al BNP Paribas Open per mano di Diane Parry: Venus ha vinto il tie-break del secondo prima di cedere di schianto 6-1 nella frazione finale.

D. Anche se perdere non è mai piacevole per un sportivo, il tennis è prima di tutto un gioco. Chiaramente per te è anche se non soprattutto una professione, ma mi chiedevo ti diverti anche nella sconfitta?

Venus Williams: “Poter giocare è sempre divertente. Certo, di base perdere non è un fatto divertente, ma è sempre fantastico giocare davanti al proprio pubblico. Sono stati dietro di me per tutta la partita ed è questa la vera parte divertente“.

D. Sappiamo che non sei più così dentro certi dettagli del Tour, ma volevo sapere se tua abbia incontrato e avuto modo di dialogare con Jessica Pegula, intendo a livello istituzionale nelle vesti del nuovo ruolo che ha assunto nel consiglio, soprattutto sul tema della revisione del calendario. Pensi inoltre che essendo sempre più in crescita, Jessica si stia affermando come una figura leader da poter seguire per tutto il tennis femminile?

Venus Williams: “Non so molto dell’argomento, ma se dovessi darti una risposta sarebbe certamente positiva. Credo che il fatto che una giocatrice con la sua intelligenza arrivi a ricoprire certi ruoli, sia una progressione naturale. Sono molto felice di sapere che si stia facendo avanti“.

D. Come valuteresti esattamente il momento in cui si trova il tuo gioco? Hai alternato fasi in cui mostravi la magia di tempo ad altre in cui sei stata sopraffatta dal gioco avversario. Come valuteresti personalmente la situazione agonistica e tecnica che stai vivendo?

Venus Williams: “La prestazione odierna non penso sia l’ideale per una valutazione. Le condizioni di gioco erano impossibili, così come mi era già capitato ad Austin. Ho giocato le ultime due partite in condizioni estremamente difficili. Ad Austin mi sono rifiutata di lottare e modificare il mio gioco affinché potessi allungare la partita e tentare di cambiarne l’inerzia, ho così perso molto rapidamente. Oggi ho cercato di adattarmi al meglio che potessi ma non è affatto facile. Non hai punti di riferimento, non sai mai quello che può succedere in campo. Perciò dovresti scendere in campo tu e dirmi se con quel vento saresti in grado di produrre magia o di essere perfetto“.

D. Pensi che vedremo te e Serena giocare insieme quest’anno?

Venus Williams: “Penso che dovresti assolutamente chiederglielo“.

D. Se potessi lanciare un messaggio ai tifosi che hanno fatto il tifo per te, in oltre trent’anni di carriera, quale sarebbe?

Venus Williams: “Vorrei dire loro che li voglio bene e ringraziarli per tutto il supporto ricevuto. Ho sempre avuto tifosi fantastici che non hanno mai smesso di credere in me, e continua ad essere molto divertente giocare per loro, anche durante gli allenamenti. È davvero emozionante. Oggi per me è stata dura, ma questo è lo sport e questa è la vita. Dalla sconfitta di oggi, prenderò ciò che mi serve per il prosieguo della stagione“.