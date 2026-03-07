WTA Indian Wells, Aryna Sabalenka: “Non riesco ad immaginarmi senza il mio coach. Se mi occupassi della preparazione…”

Aryna Sabalenka inizia bene l’avventura nel deserto californiano. Nell’ultima edizione di Indian Wells la numero uno del mondo subì un’inaspettata rimonta – in finale – dal baby prodigio Mirra Andreeva. Che darà il via alla difesa del titolo a partire da sabato 7 marzo, quando esordirà contro l’argentina Sierra. La bielorussa sta vivendo un periodo particolarmente sereno e felice, e soltanto qualche giorno fa ha detto ‘sì’ al compagno, che le ha chiesto la mano. Durante la conferenza stampa post-match, Aryna ha svelato qualche particolare su quanto accaduto. Ecco cos’ha detto.

D. Puoi darci qualche dettaglio in più sul fidanzamento?

Aryna Sabalenka: “Beh, come probabilmente tutti hanno visto, non ero affatto preparata. È stata una sorpresa, e penso che sia successo… anzi, non penso, so che è successo il 3. Sì, tutta la squadra lo sapeva. La mia agente mi ha detto che avevo un incontro molto importante di 15 minuti. Mi ha detto solo di indossare qualcosa di carino. Non ha insistito abbastanza perché mi truccassi, ed ero super stanca la sera.

Ho pensato: ‘Ok, non lo farò. Indosserò solo dei jeans’. Poi siamo arrivati lì e ho visto Georgios e ho pianto per metà del tempo, perché pensavo di essere brutta, non preparata, e questo è un momento così bello. Ho fermato tutto e ho chiesto di assicurarsi che il mio viso non fosse ripreso, solo l’anello. E le immagini di profilo e da dietro, solo per non scioccarvi con il mio aspetto. Sì, è stato un momento bellissimo. Sono rimasta sorpresa anche se in qualche modo sapevo, avevo la sensazione che sarebbe successo qui. Ma lui è comunque riuscito a farmi una sorpresa. Sì, è stato un momento speciale”

Riflessioni sul team e la WTA

D. Emma Raducanu parlava della possibilità di trascorrere un periodo senza allenatore. Riesci a immaginare un periodo in cui non avresti un allenatore o come sarebbe?

Aryna Sabalenka: “Sì, sono pronto a licenziarli tutti immediatamente. (Risate). No, penso che per me personalmente sarebbe difficile. Anche se sono mentalmente forte e determinata, per me è importante sentire il sostegno e vedere la mia squadra in tribuna e avere le mie persone intorno. Quindi al momento non riesco a immaginarmi senza il mio allenatore. E anche se sono intelligente e conosco il tennis, so praticamente tutto, ma allo stesso tempo non mi piace andare ad allenarmi e fare tutto da sola. Mi richiede troppa energia. Ho solo bisogno che l’allenatore programmi gli allenamenti, mi faccia fare delle cose e così l’unica cosa di cui mi devo preoccupare è il mio tennis

Non so quale esercizio devo fare oggi. Su cosa dovrei lavorare oggi? Per me sarebbe difficile. Ma mi sembra che lei abbia avuto molte difficoltà a trovare l’allenatore giusto, quello adatto a lei. Penso che forse per lei sia meglio prendersi questa piccola pausa, senza affrettarsi a inserire chiunque nella sua squadra. Questo crea solo più problemi, secondo me, e insicurezza, perché non hai la persona giusta al tuo fianco. Credo che forse per lei sia una buona decisione, ma penso che alla fine avrà sicuramente un allenatore. Penso che debba solo scegliere con attenzione la persona che entrerà a far parte della sua squadra”.

D. Pensi che sarebbe un po’ caotico se fossi tu a occuparti della tua preparazione…

Aryna Sabalenka: “No, no, no. Sai, per me è proprio il contrario. Penso che se fossi io a occuparmi della mia preparazione e di tutto il resto, esagererei e arriverei al torneo super stanca perché avrei lavorato troppo. Sento che ho bisogno che il mio team mi impedisca di allenarmi troppo e mi organizzi meglio gli allenamenti. Quindi per me sarebbe difficile. Voglio dire, con il tempo probabilmente imparerei a farlo, ma mi sento ancora più sicura con il mio team e le mie persone intorno a me”.

D. Tornando indietro di qualche settimana, quando hai affrontato Jovic nei quarti di finale australiani, il punteggio non era particolarmente serrato, ma c’erano aspetti del suo gioco che ti davano fastidio? Quali sono gli aspetti del suo gioco che secondo te deve davvero migliorare?

Aryna Sabalenka: “Jovic. È solo giovane. Gioca benissimo. È una gran lavoratrice. Si muove bene. Penso che probabilmente in quella partita fosse solo un po’ stressata e nervosa perché giocava contro di me. È così che mi è sembrato. Credo che con il tempo… mi è sembrato che stesse facendo tutto nel modo giusto e con il tempo ci arriverà, ne sono sicura”.

D. Non so se l’hai notato, ma l’ATP sta organizzando per la prima volta l’arrivo degli atleti qui come parte di un’iniziativa stilistica e di moda più ampia. Ti piacerebbe vedere qualcosa di simile con la WTA?

Aryna Sabalenka: “Adoro il modo in cui lo faccio adesso, ma penso che sarebbe divertente vedere le ragazze arrivare tutte glamour e pronte, perché penso che ci siano tante ragazze davvero eleganti, davvero belle. Il più delle volte abbiamo questo aspetto durante le partite, e penso che sarebbe fantastico mostrare altro. Penso che comunque la gente sappia che possiamo essere belle, ma sarebbe fantastico arrivare sul posto tutte eleganti e bellissime. È divertente. Mi piacerebbe farlo”.