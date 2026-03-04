Aryna Sabalenka ha detto sì al compagno Georgios Frangulis

La notizia era nell’aria già da un po’, ma adesso è arrivato anche l’anello con cui Georgios Frangulis, il compagno di Aryna Sabalenka, ha chiesto la mano della giocatrice bielorussa.

“Ovviamente non avevo idea che sarebbe successo stasera”, ha affermato sorpresa la regina del ranking WTA, per l’occasione vestita con abiti casual: jeans, infradito e T-shirt. La proposta è arrivata in serata, dopo una giornata di allenamenti in preparazione dell’imminente 1000 di Indian Wells.

Sabalenka e Frangulis si frequentano dal 2024, da quando si mostrarono per la prima volta assieme al torneo di Madrid, ma negli ultimi tempi la loro relazione si è intensificata, come ha affermato Aryna a margine del torneo di Brisbane di inizio anno, quando riferendosi al compagno disse, “è un boyfriend, ma magari presto ti chiamerò in un altro modo”.

Lui è un imprenditore brasiliano 37enne, fondatore di Oakberry, catena di bowl e smoothie a base di acai, una bacca amazzonica, con 700 punti in vendita in oltre 40 Paesi. L’uomo ha anche un passato da pilota e una passione per le corse che non ha mai nascosto.

Così Frangulis, in una mite notte californiana, ha scelto di prendere la decisione più importante della sua vita, accogliendo la campionessa a bordo piscina, tra candele e mazzi di fiori rosa. Presa in contropiede, ma forse nemmeno poi tanto, Sabalenka si è sciolta in lacrime quando il fidanzato si è inginocchiato per porgerle l’anello. Il fatidico momento è stato immortalato nel video pubblicato poi su Instagram dalla tennista, sancito da un “You&Me forever, 3.3.2026”.

A corredo del post, una sequela di congratulazioni da parte di colleghi e colleghe: da Djokovic a Berrettini, passando per Ivanovic e Rogers. Nel frattempo, per il matrimonio c’è tempo, ora c’è una stagione appena cominciata che non lascia spazio a concessioni, specie se sei la numero uno del mondo.