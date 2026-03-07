WTA Indian Wells: Sabalenka parte bene, Gibson e Tomljanovic da applausi. Shnaider e Alexandrova out

Il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells – BNP Paribas Open – entra nel vivo con una giornata ricca di conferme e qualche sorpresa eclatante. Mentre le grandi favorite iniziano a scaldare i motori sul cemento californiano, il tabellone perde già alcune teste di serie di rilievo, delineando un torneo che si preannuncia apertissimo. Ecco il resoconto dei match che hanno animato l’odierna sessione di gioco.

[1] A. Sabalenka b. H. Sakatsume 6-4 6-2

La numero uno del seeding non delude le aspettative all’esordio ad Indian Wells e liquida la pratica Sakatsume in poco più di un’ora. Sabalenka ha mostrato i soliti colpi devastanti da fondo campo, nonostante un primo set in cui la giapponese ha provato a reggere il ritmo. Una volta trovato il break decisivo sul 4-4, la bielorussa ha alzato l’intensità, dominando il secondo parziale senza concedere appello. La solidità al servizio di Aryna è stata la chiave per evitare complicazioni inutili. Un debutto convincente che conferma il suo status di principale candidata al titolo finale.

S. Cirstea b. [21] D. Shnaider 6-2 7-6(0)

Sorana Cirstea mette in mostra tutto il suo repertorio di anticipi e aggressività, estromettendo la testa di serie numero 21 Diana Shnaider. La rumena ha dominato un primo set a senso unico, togliendo tempo alla giovane mancina russa con risposte profonde e vincenti. Nel secondo parziale l’avversaria ha provato a lottare con orgoglio, riuscendo a trascinare la sfida al tie-break dopo una serie di scambi ad alta intensità. Qui però l’esperienza di Cirstea è stata totale: un perentorio 7-0 nel gioco decisivo ha spento ogni velleità dell’avversaria. Per Sorana è una vittoria di prestigio che conferma la sua pericolosità sui campi rapidi della California.

[17] C. Tauson b. Y. Putintseva 7-6(9) 6-2

Vittoria di carattere per la giovane danese, capace di aggiudicarsi un primo set lottato punto su punto fino al tie-break. Dopo aver annullato set point e vinto il prolungamento per 11-9, Tauson ha scosso via la tensione giocando un tennis molto più fluido. Putintseva, nota per la sua combattività, ha perso smalto nel secondo set, subendo la pressione costante della sua avversaria. Clara ha sfruttato al meglio la sua potenza, chiudendo i conti con solidità e solidità mentale. Per la danese si tratta di un successo importante per il prosieguo della stagione.

T. Gibson b. [11] E. Alexandrova 6-3 7-5

La sorpresa di giornata arriva dalla giovane australiana Talia Gibson, che estromette la testa di serie numero 11 Ekaterina Alexandrova. Gibson ha giocato con una maturità tattica sorprendente, leggendo perfettamente i momenti di crisi della russa. Nel secondo set, Alexandrova ha provato a rientrare con un tennis aggressivo, ma Gibson ha risposto colpo su colpo trovando il break decisivo nel dodicesimo game. La russa paga i troppi errori gratuiti e una scarsa precisione nei momenti cruciali del match. Per Gibson è una delle vittorie più prestigiose della sua giovane carriera nel circuito maggiore.

A. Tomljanovic b. [30] X. Wang 6-3 6-1

Prestazione maiuscola di Ajla Tomljanovic, che regola la testa di serie numero 30 Xinyu Wang con un punteggio che non ammette repliche. L’australiana ha ritrovato il suo tennis migliore, fatto di accelerazioni profonde e una tenuta fisica invidiabile sotto il sole californiano. Wang è apparsa costantemente in affanno, incapace di arginare la regolarità di una Tomljanovic quasi perfetta al servizio. Dopo un primo set incisivo, Ajla ha dilagato nel secondo parziale, chiudendo la pratica in meno di un’ora e mezza di gioco. Un successo che rilancia prepotentemente le ambizioni dell’australiana dopo i recenti problemi fisici.

WTA Indian Wells, bene Noskova e Mboko

Linda Noskova conferma il suo ottimo stato di forma regolando con un doppio 6-3 la rivale spagnola Jessica Bouzas Maneiro. La ceca ha imposto il proprio ritmo sin dai primi scambi, non permettendo mai all’avversaria di entrare in ritmo. Bouzas Maneiro ha faticato molto sulla seconda di servizio, diventando preda facile delle risposte aggressive di Noskova. Linda ha gestito i vantaggi con grande calma, chiudendo la pratica senza mai dare l’impressione di poter perdere il controllo. Un successo che la proietta al terzo turno con grande fiducia nei propri mezzi.

E’ arrivata una vittoria anche per la canadese Victoria Mboko, che ha superato la tennista australiana Kimberly Birrell in un match molto fisico. Dopo un primo set vinto grazie a un break chirurgico, la nordamericana ha dovuto sudare nel secondo set contro una Birrell mai doma. Il tie-break è stato una girandola di emozioni, risolto solo per 7-5 a favore della giovane canadese grazie a un passante millimetrico. L’oceaniana esce a testa alta, avendo giocato alla pari per lunghi tratti della sfida. Mboko dimostra di avere la stoffa per competere stabilmente a questi livelli altissimi.

WTA Indian Wells: Sonmez battuta da Kalinskaya, bene Raducanu

Ritorno al successo convincente per Emma Raducanu, che domina Zakharova con una prestazione quasi perfetta. L’ex campionessa dello US Open è partita fortissimo, concedendo un solo game nel primo set grazie a una precisione chirurgica. L’avversaria ha provato a reagire nel secondo parziale, ma Emma ha subito spento le velleità dell’avversaria con un break immediato. La britannica è apparsa fisicamente in ottima forma e molto centrata mentalmente su ogni scambio. Un segnale importante per tutto il circuito: Raducanu sembra aver ritrovato il giusto feeling con il campo.

Anna Kalinskaya rispetta il pronostico e supera la resistenza della turca Zeynep Sonmez, confermando l’ottimo feeling con le superfici rapide. La russa ha gestito con maturità un primo set lottato, per poi contenere il ritorno dell’avversaria in un secondo parziale deciso solo da un tie-break giocato con estrema lucidità.