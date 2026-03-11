Indian Wells, Errani e Vavassori volano ai quarti in doppio misto

[4] S. Errani/A. Vavassori b. D. Krawczyk/N. Skupski 4-6 6-3 10-8

Continua a gonfie vele l’avventura azzurra nel tabellone di doppio misto a Indian Wells. Dopo il convincente successo di Flavio Cobolli – bravissimo a trovare l’intesa vincente con Belinda Bencic per superare il duo King/Ostapenko – i riflettori si sono spostati su Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia d’oro del tennis italiano, ormai una certezza per solidità e varietà tattica, ha dovuto faticare più del previsto contro gli specialisti Desirae Krawczyk e Neal Skupski. Perso il primo parziale per 4-6, i due tennisti azzurri hanno alzato il livello della risposta pareggiando i conti nel secondo set (6-3) e sigillando la pratica con un match tie-break da brividi chiuso 10-8, staccando così il pass per i quarti di finale.

Suggestione Venus: la leggenda americana sulla strada degli azzurri?

Con i campioni in carica già proiettati verso il prossimo turno, l’attesa ora è tutta per l’incrocio mediatico e tecnico più affascinante del torneo. Gli azzurri attendono infatti di conoscere i prossimi avversari, con una suggestione che accende i cuori degli appassionati: la sfida contro la leggenda Venus Williams. L’americana, in gara grazie a una wild card insieme al connazionale Christian Harrison, è attesa da un debutto tutt’altro che banale contro la coppia solida formata da Demi Schuurs e Julian Cash. Se Venus dovesse superare l’ostacolo, il confronto con la sapienza tattica di Errani e la fisicità di Vavassori diventerebbe senza dubbio il piatto forte del prossimo turno.